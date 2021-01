Covid, ultimo giorno di zona rossa in Italia Domani e dopodomani in zona gialla “rinforzata”. Nel weekend si torna in arancione

Ultimo giorno di zona rossa in tutta la Penisola. Saranno quindi vietati tutti gli spostamenti se non per tornare nella propria residenza, domicilio o abitazione e per motivi di lavoro, salute e necessità. Resta il coprifuoco dalle 22 alle 5.

C’è la possibilità di muoversi all’interno della propria regione in due persone, per andare in una seconda casa o per fare visita ad amici o parenti. Chiusi ancora tutti gli esercizi commerciali, ad eccezione dei supermercati, alimentari, farmacie, tabacchi, librerie ed edicole. Per quanto riguarda bar, ristoranti, pasticcerie e gelaterie possono effettuare il servizio da asporto fino alle 22 e con il divieto di consumare nei pressi del locale. È possibile spostarsi tra regioni per motivi di lavoro, salute, necessità o per rientrare nella propria residenza, domicilio o abitazione.

Tregua invece il 7 e l’8 gennaio: domani e dopodomani tutta l’Italia entrerà in zona gialla “rinforzata”. I bar e i ristoranti restano aperti fino alle 18 e Successivamente è consentito l’asporto fino alle 22. Aperti tutti i negozi, compresi i centri commerciali. Riapertura delle scuole in presenza per materne, elementari e medie tranne in Campania, Puglia e Calabria. Per gli studenti delle superiori si riprenderà invece con la didattica a distanza. Solo in Alto Adige è previsto il rientro in aula.

Nel weekend del 9 e 10 gennaio è prevista la zona arancione: è possibile, infatti, tornare a casa per coloro che hanno trascorso le festività in un’altra regione. Limitati gli spostamenti all’interno del Comune in cui ci si trova.

Ritorno in aula a partire da lunedì 11 al 50% in tutte le regioni ad eccezione del Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Puglia, Campania, Calabria e Molise. Aperti come sempre negozi di alimentari e generi di prima necessità, con bar e ristoranti chiusi tranne che per asporto e domicilio.