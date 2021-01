Vaccino, Donini: "Mantenere alta persuasione" Occorre non rallentare la campagna di prevenzione

"Abbiamo sicuramente la percezione che nel prosieguo della attivita' vaccinale ci saranno difficolta', criticita'. Le prime le abbiamo sollevate noi stessi nei giorni di rodaggio tra l'arrivo delle dosi e l'intensificazione della campagna, quindi non e' che pensiamo che non ci saranno mai problemi.

L'importante e' essere capaci di risolverli, gestirli in corso e in corsa in modo da non rallentare la campagna". Cosi' l'assessore regionale alla Sanita' dell'Emilia-Romagna Raffaele Donini ai cronisti questo pomeriggio, a margine della visita all'hub vaccinazioni allestito in Fiera a Bologna.

"Nel frattempo - ha sottolineato l'assessore - e' molto importante, perche' il Covid ci ha abituato a picchi e a livelli epidemiologici piu' bassi, mantenere alta nella popolazione l'azione di persuasione alla vaccinazione anche qualora dovessimo avere fra qualche settimana livelli di circolazione del virus piu' bassi".