Virus: ecco da cosa dipende l'immunità Il parere di Paolo Pandolfi, direttore del dipartimento di sanità pubblica dell'Ausl di Bologna

"L'immunita' dipende molto dal tipo di virus con cui abbiamo a che fare. Per il morbillo ad esempio e' adeguata al 95% perche' e' un virus particolarmente contagioso con un alto Ro e quindi necessariamente ha bisogno di una copertura piu' ampia".

Cosi' Paolo Pandolfi, direttore del dipartimento di sanita' pubblica dell'Ausl di Bologna, a margine della visita all'hub per i vaccini anti covid allestito presso la Fiera di Bologna insieme all'assessore alla sanita' regionale Raffaele Donini.

"La condizione del Sars Cov-2 - spiega Pandolfi ai cronisti - e' leggermente piu' alta di Ro rispetto a quella dell'influenza. Se con l'influenza si parla di 75% con la Sars potrebbe parlarsi di un 80% ma certamente non di un 95%.

L'immunita' di gregge si ha ed e' condizionata dalla capacita' del virus di contagiare rapidamente le persone. Piu' e' forte la contagiosita' piu' c'e' necessita' di avere una forte immunita' di gregge perche' riesci a contenere questa capacita' di virulenza".

Quanto alle proposte del Ministero della Sanita' di abbassare l'Rt, per Pandolfi "e' corretto. L'Rt e' un valore di contagiosita', il tasso di incidenza e' un valore di diffusione, quindi metterei sempre accanto all'Rt un livello di contagiosita' che e' legato a una storia. Con il tasso di incidenza si e' piu' precisi". Guardando, invece, alla situazione in Emilia-Romagna per Pandolfi l'Rt "che va da 1 a 1,25 e' buono", ma "in questo momento deve essere considerato un elemento di pericolo perche' a fianco c'e' anche tasso di incidenza elevato". Resta alta l'attenzione nei confronti dei dati di casi positivi che a Bologna da qualche giorno sono costanti. "Siamo sempre attorno a quella media di 300-350 - spiega - che in questo momento riusciamo ad affrontare come sanita' pubblica, ma quando arriviamo a oltre 500-600 a Bologna abbiamo grosse difficolta' tanto che abbiamo messo in piede un sistema di inchieste molto veloce con il coinvolgimento dei Distretti".