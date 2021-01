Recovery fund: "Nuova bozza non sarà quella buona" L'intervento di Mariastella Gelmini

"Il Presidente del Consiglio Conte annuncia su facebook la nuova versione del Pnrr (il Recovery Plan), messa a punto dai ministri incaricati che avrebbero recepito le osservazioni delle forze politiche che sostengono l'esecutivo.

Tutto questo naturalmente inaudita altera parte: per l'opposizione ci sara' tempo, e viene da chiedersi quando arrivera' questo tempo". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera. Perche' adesso la maggioranza si dovra' di nuovo riunire e, viste le fibrillazioni in corso, c'e' da credere che discuteranno di tutto meno che dei contenuti del piano.

Poi dovra' essere convocato il consiglio dei ministri, poi infine in Parlamento forse ascolteranno anche la voce della maggioranza degli italiani - prosegue -. Anche questa versione del Pnrr, arrivata nella calza della Befana, non sara' quella buona. Una domanda sorge spontanea: ma per Pasqua avremo finalmente un progetto per l'Italia?".