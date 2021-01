Servono vaccini per gli insegnanti e tamponi per gli studenti L'appello da parte del leader di Italia Viva Matteo Renzi

"La prossima settimana vacciniamo solo gli insegnanti cosi' da potere riaprire le scuole. Servono vaccini per gli insegnanti e tamponi per gli studenti". Cosi' il leader di Italia Viva Matteo Renzi intervistato dal Tg3.

"Magari fosse una questione personale con Conte, le questioni personali si risolvono, quando Conte e' stato indicato nuovo presidente del Consiglio l'abbiamo indicato pure noi per evitare Salvini. Ora serve dare una risposta alla crisi economica.

Se il governo e' in grado di fare faccia. Conte ha detto: vengo in Senato. L'aspettiamo. Non esistono governi di scopo ma governi che devono lavorare. C'e' un governo che deve lavorare, lo faccia, altrimenti tocchera' ad altri".