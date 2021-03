Covid,Draghi sostituisce Arcuri:generale Figliuolo commissario "A Domenico Arcuri i ringraziamenti del Governo"

E' arrivata dal capo del governo la nomina del nuovo commissario straordinario per l'emergenza Covid-19. Sara' il generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo a prendere il posto del tanto discusso commissario uscente Domenico Arcuri, il cui mandato era in scadenza a fine marzo. La scelta del premier, Mario Draghi, segna il primo vero segnale di discontinuita' con il governo precedente ma e' una notizia non certo inaspettata. Il ruolo dell'ad di Invitalia era in bilico da giorni, la nuova maggioranza, infatti, aveva da subito chiesto al premier un cambio di passo sulla strategia per il contrasto alla pandemia ma soprattutto una netta inversione di rotta sul piano vaccini, tanto che nelle ultime ore si erano rincorse anche indiscrezioni che vedevano come nuovo commissario Franco Gabrielli fresco di delega ai Servizi.

Fino ad oggi, quando l'ad di Invitalia era stato visto entrare a Palazzo Chigi dove si e' intrattenuto per circa mezz'ora e poco dopo, con una nota ufficiale viene ringraziato e congedato: "A Domenico Arcuri i ringraziamenti del Governo per l'impegno e lo spirito di dedizione con cui ha svolto il compito a lui affidato in un momento di particolare emergenza per il Paese", si legge nella nota. "Oggi si e' conclusa la mia esperienza da Commissario per l'Emergenza Covid 19. E' stato un anno straordinario - ha detto Arcuri - e sono riconoscente a chi mi ha dato la possibilita' di occuparmi della piu' grande emergenza che la storia recente ricordi. Sono onorato di aver potuto servire il mio Paese in una stagione cosi' drammatica. Voglio ringraziare la mia squadra, le donne e gli uomini che con dedizione, abnegazione e professionalita' mi hanno permesso di svolgere al meglio l'incarico affidatomi. Auguro al generale Francesco Paolo Figliuolo buon lavoro, certo che sapra' affrontare con competenza il compito cui e' stato chiamato".

La nomina del commissario straordinario era stata annunciata dal premier Giuseppe Conte l'11 marzo 2020 e formalizzata il 18, erano i primi giorni in cui l'Italia, primo paese occidentale, si trovava ad affrontare l'emergenza sanitaria. Dopo i primi casi riscontrati a Codogno, infatti, il contagio da Coronavirus dilagava in Lombardia e iniziava a travolgere il resto del paese, fu proprio in quei giorni che Conte decise la drastica misura del lockdown. Mancavano i ventilatori per le terapie intensive, mancava qualsiasi tipo di dpi per medici e infermieri ma soprattutto mancavano le mascherine, divenute da allora un vero e proprio "salva-vita" da cui scaturi' una guerra commerciale. In mano ad Arcuri quindi la distribuzione di ventilatori, l'acquisto di mascherine dall'estero e l'individuazione di stabilimenti da riconvertire per arrivare una produzione nazionale.

A queste incombenze si aggiunsero via via il reclutamento di medici e infermieri da inviare nei territori in difficolta', la gestione del contact tracing con la successiva creazione della app Immuni, ma anche i banchi monoposto per la riapertura delle scuole, fino alla gestione del piano vaccinale che ha visto sotto accusa anche le famose Primule, le location per le vaccinazioni disegnate dall'architetto Stefano Boeri.

Il lavoro svolto in questi undici mesi di crisi da Arcuri ha sollevato forti critiche in particolar modo dalla compagine di centrodestra, non a caso la notizia del nuovo incarico ha visto tra la prime reazioni quella del segretario della Lega, Matteo Salvini, che con un tweet ha detto: "Rimosso il Commissario Arcuri, al suo posto designato il Generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo. Grazie presidente Draghi. Missione compiuta!". Per il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni "bene ha fatto il presidente Draghi a rimuovere Domenico Arcuri da commissario straordinario per l'emergenza Covid-19. Come Fratelli d'Italia siamo stati tra i primi a chiedere di dare un netto segnale di discontinuita' sulla pessima gestione del governo precedente. Lo abbiamo detto chiaramente gia' durante le consultazioni, quando abbiamo consegnato al presidente Draghi un dossier con tutte le anomalie e zone d'ombra della gestione commissariale".

Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, ha sottolineato che "il governo ha recepito le proposte di Forza Italia a favore di un concreto cambio di passo e della nomina di un nuovo commissario per l'emergenza Covid-19. Un successo politico che va nella direzione dell'interesse nazionale. Buon lavoro al generale Figliuolo!".

Soddisfazione anche dal leader di Italia Viva, Matteo Renzi, anch'egli molto critico sulla gestione di Arcuri: "La scelta del Presidente Draghi di sostituire il commissario Arcuri con il generale Paolo Figliuolo, responsabile logistico dell'Esercito, va finalmente nella direzione che Italia Viva chiede da mesi. Bene! Servizi segreti, vaccini, Recovery plan: buon lavoro al Governo Draghi".

Il segretario Pd, Nicola Zingaretti, ha augurato "buon lavoro al generale Francesco Paolo Figliuolo, che arriva in un momento cruciale di una battagli che vinceremo. Un ringraziamento a Domenico Arcuri che ha gestito una fase complicatissima della lotta alla pandemia", ha concluso il segretario dem. "Buon lavoro al generale Francesco Paolo Figliuolo per l'importante compito che lo aspetta al vertice della struttura commissariale per la gestione dell'emergenza. Un lavoro fondamentale per il Paese e che vede tra le priorita' assolute la buona riuscita della campagna di vaccinazione. A Domenico Arcuri va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto dall'inizio dell'emergenza", affermano Marialucia Lorefice e Gilda Sportiello, presidente e capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Affari sociali e Sanita' della Camera.

Ma chi e' il generale Francesco Paolo Figliuolo? Originario di Potenza, ha maturato esperienze e ricoperto molteplici incarichi nella Forza Armata dell'Esercito, interforze e internazionale. Ha ricoperto l'incarico di Capo Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore della Difesa, dal 7 novembre 2018 e' Comandante Logistico dell'Esercito. In ambito internazionale ha maturato esperienza come comandante del Contingente nazionale in Afghanistan, nell'ambito dell'operazione ISAF e come comandante delle Forze NATO in Kosovo (settembre 2014 - agosto 2015). Il generale Figliuolo e' stato insignito di numerose onorificenze. Tra le piu' significative la Decorazione di Cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia, la Croce d'Oro ed una Croce d'Argento al Merito dell'Esercito e NATO Meritorius Service Medal. Sara' un lavoro difficile quello che attende il neo commissario che sara' affiancato dalla Protezione Civile, che ha avuto nei giorni scorsi un cambio al vertice con il ritorno di Fabrizio Curcio al posto di Angelo Borrelli.

