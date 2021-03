Scaccabarozzi: "J&J ha buona efficacia su varianti" "Rispetteremo gli accordi per la consegna, distribuzione inizierà la seconda metà di aprile"

"Quello di Johnson & Johnson e' un vaccino in piu', noi abbiamo bisogno di tanti vaccini e il nostro ha il vantaggio che con la monodose aggiunge una facilita' di gestione.

Sappiamo bene che c'e' stata una corsa contro il tempo per la ricerca, adesso dobbiamo vaccinare rapidamente tutte le persone possibili e un vaccino in piu' credo sia una bella notizia per tutti". Lo ha detto l'ad di Janssen Italia e presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, a Sky Tg24.

"Insieme alla notizia dell'approvazione di ieri e' stato annunciato che rispetteremo gli accordi per la consegna e la distribuzione che iniziera' la seconda meta' di aprile.

L'accordo con Ue prevede una prelazione di 200 milioni entro fine anno e la Commissione dovra' distribuire nei diversi paesi.

L'Italia ha concordato una cifra intorno al 13,5% e ne arriveranno circa 27 milioni in totale". Ha aggiunto il presidente di Farmindustria.

"Siamo gia' in contatto con lo staff di Figliuolo per programmare al meglio la distribuzione. Non abbiamo dato nessuna comunicazione, concorderemo nel tempo piu' rapido possibile con il Commissario perche' dobbiamo metterlo nelle condizioni di fare al meglio il suo lavoro".

"Il nostro vaccino ha iniziato la ricerca qualche tempo dopo gli altri, e' stato sviluppato anche in paesi come Brasile e Sudafrica, quindi abbiamo dei dati di buona efficacia anche su queste varianti. Ma so che anche gli altri stanno cercando di modificare rapidamente i loro vaccini per adattarli". Conclude l'ad di Janssen Italia Massimo Scaccabarozzi.

(ITALPRESS).