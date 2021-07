Vaccino: Over 60 a rischio, accelerare con la seconda dose Oltre 7 milioni i soggetti parzialmente o totalmente esposti al Covid-19

Dall'analisi della Fondazione Gimbe è emerso che sono in tutto oltre 7 milioni i soggetti over 60 parzialmente o totalmente esposti a rischio di malattia grave che non hanno adeguata copertura contro la variante. Inoltre, ci sono 4.648.515 (26,0%) di over 60 che sono in attesa di completare il ciclo con la seconda dose: di cui 3.154.159 con AstraZeneca, 1.286.101 con Pfizer-BioNTech e 208.255 con Moderna.

In particolare la Fondazione Gimbe propone di rimodulare la campagna vaccinale negli over 60 offrendo per le prime dosi solo vaccini a mRna sia per aumentare l'adesione alla campagna fortemente compromessa dalla diffidenza verso i vaccini a vettore virale, sia per evitare che i nuovi vaccinati restino esposti per le successive 10-12 settimane alla variante delta senza adeguata copertura. Inoltre per quanto riguarda le seconde dosi Gimbe propone: con il vaccino Pfizer-BioNTech e Moderna di somministrare la seconda dose rispettivamente a 21 e 28 giorni, anticipando i richiami fissati a intervalli più prolungati; per il vaccino AstraZeneca di estendere l'autorizzazione Aifa per offrire la vaccinazione eterologa anche agli over 60, permettendo così di anticipare la seconda dose a 8 settimane dalla prima. In alternativa, mantenendo il ciclo completo con AstraZeneca, per proteggere gli over 60 non adeguatamente coperti dalla singola dose contro la variante delta, occorrerebbe ripristinare misure non farmacologiche più rigorose.