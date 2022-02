Anche l'Italia chiude lo spazio aereo alla Russia Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi

Anche l'Italia chiude lo spazio aereo alla Russia. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi. Sono sempre di più i paesi europei che hanno interdetto i propri cieli.

Tra questi anche la Germania che chiuderà il suo spazio aereo alla Russia dalle 15 di oggi pomeriggio. Sulla stessa linea il Belgio e la Danimarca .

Anche la Russia ha chiuso il suo spazio aereo alle compagnie legate o registrate in Lettonia, Lituania, Estonia, Slovenia, Bulgaria, Polonia e Repubblica Ceca come rappresaglia alle misure simili prese da questi Paesi. Il divieto riguarderà anche i voli di transito effettuati in Russia dalle stesse compagnie