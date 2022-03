Aumenta flusso di Ucraini in Italia: in 24 ore oltre 3mila Da inizio crisi sono arrivate 15mila persone di nazionalità ucraina: quasi 6mila bambini

Sono 14.237 i cittadini ucraini entrati in Italia finora: 7.052 donne, 1.459 uomini e 5.726 minori. Il dato, fa sapere il ministero dell'Interno sul suo sito, e' aggiornato alle ore 8 di oggi e le principali destinazioni risultano essere Roma, Milano, Bologna e Napoli, dove vengono raggiunti familiari e conoscenti gia' presenti in Italia. In 24 ore sono oltre 3mila gli ucraini arrivati; cifra che segnala un aumento del flusso