Gli hacker stanno sfruttando Microsoft Teams per installare dei Trojan Scopriamo insieme come fanno e come proteggersi da questi attacchi

Da quando il COVID-19 ha costretto molti lavoratori a operare in modalità “smart working” da casa, è aumentata la richiesta di applicazioni specializzate nella comunicazione tramite chat e, soprattutto, video-conferenza. Applicazioni come Microsoft Teams, della nota azienda di Redmond, sono state scaricate da milioni di persone. A questa situazione ha contribuito anche la didattica a distanza, utilizzata da varie scuole anche qui in Italia.

Con più di 145 milioni di utenti attivi giornalieri registrati nel 2021, questa applicazione si è rivelata fondamentale durante l’emergenza legata alla pandemia. Questa popolarità, dall’inizio del 2022, è stata sfruttata dai criminali informatici per infettare i dispositivi tramite dei virus “Trojan”, causando danni non indifferenti. Scopriamo insieme come fanno e come proteggersi da questi attacchi.

Cosa sono e cosa fanno i “Trojan”

I Trojan sono un tipo di malware (ovvero software malevoli) che vengono nascosti da un programma apparentemente innocuo. Il nome di questo tipo di malware deriva dal famoso episodio storico del cavallo di Troia. Così come il cavallo di Troia (offerto in dono dai greci e apparentemente innocuo) nascondeva delle truppe, un programma appena scaricato può celare un malware pericolosissimo.

Ma cosa può fare un Trojan? Devi sapere che i Trojan sono davvero pericolosi, poiché recano danni senza che il proprietario del dispositivo se ne accorga. Un virus del genere può avere accesso praticamente a tutto, dalla cronologia del browser fino alla tua webcam. I malintenzionati sfruttano i Trojan per monitorare le attività della vittima e utilizzare il dispositivo infetto per sferrare attacchi informatici.

Il potenziale di questo virus è enorme, tant’è che anche le Forze dell’Ordine italiane lo hanno utilizzato in alcune inchieste (i cosiddetti “Trojan di Stato”).

Come avviene l’attacco Trojan e come proteggersi

I criminali informatici condividono dei link per scaricare presunte “applicazioni utili” direttamente nelle chat delle chiamate su Teams, ma in realtà questo è solo uno dei veicoli utilizzati dai malintenzionati per far scaricare dei Trojan alle loro vittime.

Gli utenti dell’applicazione di Microsoft hanno subito questi attacchi poiché un’applicazione che riunisce milioni di utenti per un criminale informatico è un vero e proprio terreno fertile; infatti, non sono mancati gli attacchi anche in applicazioni simili come Google Meet.

Purtroppo, i Trojan sono davvero dietro l’angolo, ecco perché è importante proteggere i propri dispositivi nella maniera giusta ed evitare danni irreparabili.

Di seguito, troverai una lista di consigli e comportamenti da seguire per migliorare la sicurezza online:

- Fare attenzione: sembra scontato, ma bisogna stare attenti soprattutto a ciò che si scarica online. Bisogna fidarsi solo di siti verificati, che forniscono download protetti al 100%.

- Utilizzare una VPN gratis: con una rete virtuale privata (VPN) puoi proteggere in efficacemente i tuoi dispositivi con pochissimi clic. Grazie a una VPN potrai sentirti al sicuro durante la tua navigazione online, e potrai farlo a dei prezzi davvero convenienti. I tuoi dati, grazie a questa rete, verranno protetti con metodi di alta sicurezza, perciò potrai star sereno.

- Installare un antivirus efficace: spesso, molti degli antivirus (soprattutto gratuiti) non garantiscono un alto livello di sicurezza, perciò ti consigliamo di cercare e confrontare i migliori antivirus presenti sul mercato (alcuni vengono sviluppati per agire contro i Trojan) per scegliere quello giusto.

- Attivare le protezioni basiche per i tuoi account: l’autenticazione a 2 fattori (tramite e-mail o numero di telefono) e l’accesso tramite i propri dati biometrici (impronta digitale e Face ID) sono due delle opzioni di base da attivare per evitare accessi indesiderati nei propri account. Con pochi clic potrai attivare questi metodi d’accesso e garantire a te stesso il minimo sindacale di sicurezza per i tuoi dispositivi.

Conclusioni

Come hai visto, i malintenzionati possono nascondersi anche dietro le applicazioni che utilizziamo tutti i giorni, perciò proteggersi diventa fondamentale. Segui i consigli presenti in questo articolo e dedica qualche ora del tuo tempo libero per mettere in sicurezza i tuoi dispositivi. Ricordati che quando si naviga online la sicurezza viene prima di tutto!