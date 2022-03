Come vedere le attività di un amico su Facebook Registro attività amici Facebook: tutto ciò che serve

Chi è che non si è visto la vita un po’ cambiare con il boom di popolarità che Facebook ha avuto durante il suo primo periodo? Questo ha portato moltissimi ad iscriversi ed i più curiosi a scoprire come vedere cosa fa una persona su Facebook.

Abbiamo cercato di capire come sia possibile.

Perché la gente usa Facebook?

Le motivazioni che possono portare le persone a usare Facebook sono tra le più variegate ed il social network di Mark Zuckerberg ha fatto di tutto per ampliare la sua proposta di attività e vantaggi. Al giorno d’oggi possiamo provare a riassumere le motivazioni dietro l’utilizzo di Facebook in un elenco come questo:

- Socialità: il social network è pieno di strumenti per permettere alle persone di stringere rapporti sociali in base alle passioni.

- Cercare vecchie amicizie: Facebook è spesso usato per trovare vecchi amici di cui si erano perse le tracce negli anni.

- Condividere esperienze lavorative: Facebook è spesso usato anche per condividere esperienze e richieste lavorative, specie all’interno dei gruppi tematici.

- Cercare persone ed opinioni affini: Facebook è molto utile per fare gruppo con persone affini che non si conoscono.

- Creare un business sulla piattaforma: la piattaforma è molto usata come social network dove costruire un seguito da monetizzare poi.

- Cercare contenuti di proprio interesse: Facebook è pieno di gruppi e profili settoriali, con contenuti interessanti per la propria persona.

- Cercare l’amore: Facebook include una piattaforma interna per il dating dove è possibile trovare persone adatta a intraprendere relazioni amorose.

Come vedere cosa fa una persona su Facebook?

Volendo spaginare il registro attività amici Facebook è indubbio che, una delle cose più interessanti che si potrebbero trovare, sarebbe rappresentata dai messaggi privati. Leggere i messaggi privati che qualcuno invia su Facebook è uno dei desideri degli utenti e, pertanto, esistono applicazioni spia create appositamente come mSpy. mSpy è un particolare tipo di applicazione che contiene almeno due strumenti ad-hoc che possono aiutare moltissimo in questo genere di operazioni. mSpy app gratis e ha un'ampia funzionalità.

Il Facebook tracker, ad esempio, è uno strumento che ha il preciso scopo di raccogliere quante più informazioni possibili dalle attività di un account: foto inviate e ricevute, messaggi inviati e ricevuti, video, e così via. mSpy però accoppia questo Facebook Tracker ad un’altra funzione molto interessante ovvero un keylogger. Cos’è un Keylogger?

Un keylogger è uno strumento che ha il preciso compito di registrare tutte le cose che vengono scritte su una tastiera durante il periodo d’utilizzo di un dispositivo informatico (come uno smartphone). In questo caso l’utilizzo del keylogger è molto semplice: grazie ad esso è possibile scoprire le credenziali d’accesso ad un account Facebook, così da poter consultare in autonomia quello che si vuole, registro attività amici Facebook compreso.

Cos’altro si può monitorare su Facebook?

È bene sapere che ci sono tutta una serie di informazioni che si possono raccogliere su Facebook senza dover per forza passare attraverso applicazioni spia. Magari queste informazioni non saranno interessanti alla stessa maniera di quelle che si ottengono scoprendo come vedere registro attività Facebook di un amico ma è pur sempre un inizio potenzialmente interessante.

Prima di scoprire di che si parla è bene specificare una cosa: le informazioni a cui facciamo riferimento sono sempre e soltanto quelle che gli utenti decidono di rendere pubbliche. Se la cosa che stiamo cercando non ha le giuste impostazioni di privacy non potremo fare molto tolto il Facebook vedere attività amici.

Ad esempio i mi piace sono quasi sempre pubblici. Andando sul profilo di una persona è possibile scoprirne i like. Basta andare a cercare all’interno della scheda “altro” posizionata sotto l’immagine di copertina facendo poi clic sulla voce “mi piace”.

In questo modo si avrà accesso all’elenco pubblico di tutti i contenuti a cui tale utente ha messo mi piace in termini di pagine. I mi piace relativi ai post, magari di altri utenti Facebook, saranno visibili soltanto in maniera temporanea all’interno del newsfeed. In condizioni specifiche possono comparire anche all’interno dei risultati di ricerca.

Conclusioni

Vedere il registro attività amici Facebook in sostanza è praticamente impossibile senza l’ausilio degli strumenti che solitamente sono inclusi all’interno del mondo delle applicazioni spia. Si, è possibile scoprire qualcosa di relativo ai mi piace anche senza ma dipende tutto dalle impostazioni di privacy utilizzate. Puntare su applicazioni come mSpy, in questi casi, è davvero una soluzione.