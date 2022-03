Caro bollette, Conte: "Non sufficiente un singolo intervento" "E' un primo passo ma bisogna intervenire a livello europeo"

A proposito degli aiuti militari "credo che Draghi abbia chiarito, non siamo nelle condizioni per poterci avventurare in un incremento della spesa militare". Così Giuseppe Conte, presidente del M5S, intervistato da Sky TG 24. "La prospettiva primaria da discutere è il progetto di difesa comune europea", sottolineando inoltre che "la priorità resta l'emergenza energetica".

Il caro energie e bollette è "Non sarà sufficiente un singolo intervento pur non trascurabile" e che "va nella giusta direzione". Così Giuseppe Conte, presidente del M5S, intervistato da Sky TG 24 a proposito del decreto varato ieri nel Cdm. "L'intervento per le accise è modesto, è un primo intervento e non può essere risolutivo - prosegue Conte - ma bisogna intervenire a livello europeo". Italpress