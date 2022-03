Volontari della protezione civile: un grande patrimonio italiano Un esercito di professionisti in grado di far fronte a tutti i fenomeni emergenziali del territorio

"I volontari di Protezione civile non sono solo gente di buona volontà ma, grazie anche a queste giornate formative, sono diventati un esercito di professionisti in grado di far fronte a tutti i fenomeni emergenziali del territorio in sicurezza".

Lo ha detto il vicegovernatore con delega alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, al teatro comunale di Sedegliano durante la consegna degli attestati di idoneità 'antincendio rischio elevato' ai 20 volontari della Protezione civile del Comune che hanno partecipato al corso pratico e teorico. Sempre oggi si è svolto anche il corso di elicooperazione che consente ai 43 volontari partecipanti, provenienti da tutta la regione, di essere addestrati per garantire lo svolgimento delle attività in sicurezza e la massima efficacia nell'utilizzo del servizio aereo regionale.

"I volontari assieme ai sanitari sono stati anche i due pilastri fondamentali nella gestione della pandemia - ha aggiunto Riccardi -. Senza il loro impegno, la loro presenza, attiva e rassicurante, non saremmo stati in grado di governare ciò che era impossibile da prevenire. Per questo, giornate di formazione come quella odierna sono rilevanti: incrementano le competenze e ci permettono di estendere la nostra presenza sul territorio per dare risposte sempre più ampie alla comunità".

Riccardi nel suo intervento ha rimarcato l'importanza di trasferire alle nuove generazioni l'esperienza di protezione civile "per fare in modo che prosegua". Sul punto si è detto ottimista richiamando l'esempio di un diciottenne "che ha voluto partecipare alla missione per l'allestimento del campo profughi in Slovacchia". Il vicegovernatore ha ricordato come, anche davanti all'emergenza dettata dalla guerra in Ucraina, il sistema di Protezione civile abbia dimostrato di essere all'avanguardia: "l'allestimento del campo profughi in Slovacchia, essere il principale hub per la raccolta di farmaci, la capacità di governare l'accesso ai confini (tenuto conto che metà delle persone che scappano della guerra ed entrano in Italia attraversano il nostro territorio), rappresentano un'altra prova importante, la dimostrazione del lavoro, della forza e della generosità di questo straordinario mondo".

"Tutto questo - ha continuato Riccardi - è reso possibile perché nel nostro dna c'è certamente l'esperienza del terremoto del '76 che ha permeato le coscienze, la cultura e i valori che dobbiamo continuare a trasferire ai ragazzi ma anche per le scelte compiute, per le risorse messe a disposizione, per gli investimenti in formazione, per l'alleanza fra Regione e Comuni e la grande presenza del volontariato che in Friuli Venezia Giulia ha il rapporto più alto in termini di numero di abitanti e volontari". Presenti alla consegna degli attestati anche il direttore generale di Protezione Civile, Amedeo Aristei, e il sindaco dell'Amministrazione comunale di Sedegliano, Dino Giacomuzzi, con la Giunta. (Italpress).