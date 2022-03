Gadget aziendali: 5 consigli per scegliere quelli giusti I gadget aziendali sono ancora oggi molto popolari

I gadget aziendali costituiscono un importante strumento promozionale e sono ancora oggi molto popolari, proprio perché si dimostrano effettivamente efficaci nel veicolare messaggi e consentire al brand di ottenere una maggiore visibilità. Al giorno d'oggi realizzare oggetti completamente personalizzati con il logo ed altre informazioni è poi facilissimo, perché esistono portali online specializzati come Concetto È, che offre un'ampia scelta ed un servizio di qualità. Come scegliere però i gadget aziendali giusti per una strategia di marketing veramente efficace? Ecco alcuni consigli per non sbagliare.

#1 Scegliere oggetti che siano utili ed apprezzati

Un primo consiglio per non sbagliare è quello di scegliere degli oggetti che siano utili, perché generalmente sono quelli più apprezzati dai clienti ma anche dai partner, dai dipendenti e dai fornitori. Le alternative in tal senso sono moltissime: portachiavi, chiavette usb, borracce termiche, ombrelli, shopper, powerbank e chi più ne ha più ne metta. Su Concetto È come abbiamo accennato la scelta è davvero molto ampia, dunque non rimane che optare per l'oggetto che si ritiene più utile per coloro che lo riceveranno in dono.

#2 Preferire gadget coerenti con il brand

Un gadget deve essere in grado di sponsorizzare al meglio il brand e per tale ragione è importante scegliere un oggetto che sia coerente con l'attività dell'azienda. Questo è un aspetto importantissimo, altrimenti la funzione stessa del gadget viene meno.

#3 La banalità è sempre da evitare

Un altro consiglio utile è quello di evitare di scegliere un gadget che sia eccessivamente banale. Non basta infatti personalizzare un oggetto imprimendo il proprio logo per renderlo originale e creativo: bisogna trovare un qualcosa che effettivamente non cada nella banalità, soprattutto se la propria azienda si rivolge ad un target giovane. Sono da evitare dunque le classiche penne o i tradizionali block notes: molto meglio una pennetta usb, la powerbank per ricaricare lo smartphone o un qualcosa di tecnologico ed innovativo.

#4 Gadget sostenibili: un plus da non sottovalutare

Al giorno d'oggi vale sicuramente la pena prendere in considerazione i gadget green, perché consentono di veicolare un messaggio particolarmente ricco di valore e di collegare il proprio brand a concetti come etica e sostenibilità, sempre più apprezzati dal pubblico. Sul portale di Concetto È si possono trovare moltissime tipologie di gadget aziendali sostenibili, dunque la scelta anche in questo caso è ampia.

#5 Puntare sulla quantità per abbassare i costi

Un ultimo consiglio che vale la pena seguire se si intendono ordinare dei gadget aziendali online è quello di non lesinare troppo sulla quantità. Quello che in molti non sanno infatti è che acquistare pochi oggetti personalizzati non significa risparmiare, anzi solitamente accade proprio il contrario. Conviene piuttosto ordinare un grande quantitativo di gadget perché così facendo si può risparmiare sul singolo pezzo. D'altronde, parliamo di oggetti che si possono utilizzare in moltissimi contesti differenti e che non hanno una data di scadenza: è sicuramente più vantaggioso puntare sulle grandi quantità piuttosto che ordinarne pochi e pagarli il doppio. Un gadget dopotutto è sempre utile e non passerà mai di moda.