Docusign: la sicurezza della firma elettronica Per firmare qualsiasi documento, istituti, aziende o enti, utilizzano la firma elettronica

Negli ultimi anni la tecnologia è arrivata sempre più lontano, ormai in tutti i settori, sia industriali che tecnologici. La forma elettronica è uno di quegli ambiti in cui si sono fatti numerosi passi avanti, sia in termini di sicurezza che di semplicità di utilizzo e comodità, permettendo veramente a chiunque di utilizzare servizi digitali o più in generale device di vario tipo.

Ormai per firmare qualsiasi documento, sempre più istituti, aziende o enti, utilizzano la firma elettronica, per velocizzare e semplificare le pratiche, soprattutto se è presente un'importante distanza fisica tra i contrenti, ma è stata molto utile soprattutto durante l'emergenza sanitaria.

Come utilizzare Docusign

Docusign mette a disposizione un servizio di firma elettronica sicuro ed efficace, garantito a livello nazionale ed europeo.

L'utilizzo della firma elettronica è molto intuitivo (anche per chi non ha dimestichezza con la tecnologia), basterà inviare il documento interessato (come ad esempio un contratto di lavoro) attraverso la piattaforma ufficiale Docusign direttamente all'indirizzo e-mail del destinatario. Dopodiché, sarà necessario aprire il documento, visionarlo (ed eventualmente richiedere qualche modifica)e sarà data la possibilità di firmarlo, attraverso l'apposita opzione, sia da computer che da smartphone.

Dopo aver firmato il documento, attraverso il servizio di docusign, verrà inoltrato in automatico al mittente che potrà poi visionare la firma e archiviare il tutto, in modo da poter visionare il contratto anche in un secondo momento.

Utilizzando questo servizio si ha la possibilità di gestire i documenti e le relative firme in modo sicuro, affidabile e in modo conforme agli standard di sicurezza europei.

Docusign: i vantaggi offerti dal servizio di firma elettronica

I vantaggi offerti dalla firma elettronica docusign sono molti e tutti molto interessanti.

Un'azienda o un ente che utilizza il sistema di firma elettronica riesce a far firmare molti più contratti e pratiche, in modo sempre più rapido. Si è evidenziata una crescita dell'80 % circa di documenti in più formati in un solo giorno. Inoltre, c'è la possibilità di effettuare un tracciamento dell'intero processo relativo allo stato della firma, così da non incombere in sorprese o truffe.

Quando si utilizza il servizio di firma elettronica, a tutti i firmatari di un contratto o di un accordo, e comunque, a tutte le parti contraenti, viene rilasciato un certificato che attesta l'autenticità della firma.

Un altro vantaggio che interesserà soprattutto chi viaggia spesso è sicuramente quello inerenti alle firme fatte a distanza (anche chilometriche). Infatti, se bisogna firmare un documento o un contratto, ma i troppi chilometri in mezzo non lo consentono, la firma elettronica accorcia le distanze, dando la possibilità di firmare da qualsiasi parte del mondo, e inoltre, sarà possibile firmare i documenti su qualsiasi dispositivo.



Il vantaggioso servizio offerto da Docusign, permette anche di archiviare ogni tipo di documento firmato, creando ordine e permettendo la loro consultazione in qualsiasi momento e luogo, da eventuali aziende o istituzioni pubbliche.

Come ultimo vantaggio, e non per importanza, c'è il risparmio economico. Attraverso un servizio prettamente digitale ed elettronico è possibile risparmiare sia sulla carta su cui vengono stampati i documenti, ma non solo un risparmio di denaro, ma anche di tempo relativo alla eliminazione delle spedizioni. Inoltre, anche l'ambiente fa un respiro di sollievo, grazie alle grosse quantità di carta non utilizzate.