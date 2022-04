Da Leopoli a Napoli in auto: la fuga di due donne ucraine e un bimbo di 2 anni Scappavano dalla guerra, fermate dalla Polizia stradale perché si erano perse

Da Leopoli a Citta' di Castello, in Umbria, sono oltre 1.500 chilometri. Due donne ucraine, una di 55 e una di 33 anni, li hanno percorsi in auto fin nel cuore dell'Italia portando con se' un bimbo di due anni. In viaggio da giorni per fuggire dalla guerra, volevano raggiungere alcuni parenti che vivono a Napoli. Fatta scorta di cibo e carburante, sono partite alla volta dell'Italia, ma hanno smarrito la strada. Li hanno trovati gli agenti della Polizia stradale della citta' umbra: la loro auto procedeva lentamente, spiega la polizia, lungo la Statale 3 Bis Canili - Umbertide. All'altezza di Pierantonio, la targa ucraina ha insospettito gli agenti, che al termine di un accertamento hanno scortato e messo in sicurezza l'auto in una vicina area di servizio. Le profughe sono in buone condizioni di salute. Sebbene parlino solo l'ucraino, sono riuscite a far comprendere ai poliziotti di essersi perse e di essere a corto di carburante, con pochissime banconote nazionali e carte di credito non erano piu' funzionanti. Gli agenti hanno contattato un hotel di Citta' di Castello, che si e' offerto di ospitare gratuitamente i rifugiati.