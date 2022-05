Sneakers, torna di moda l’astuccio abbinato Scarpe come le sneakers rappresentano un’opzione per tutte le stagioni

Le Sneakers sono uno dei modelli di maggior successo prodotti dalla Nike; utilizzate anzitutto per lo sport e il tempo libero, con il passare del tempo si sono anche imposte come accessorio di stile, diventando a tutti gli effetti un tipo di calzatura ‘alla moda’. Questa evoluzione non deve sorprendere; comode e versatili, le sneakers consentono di abbinare comfort e design, grazie alle scelte stilistiche che si aggiornano praticamente ogni anno. In aggiunta, a seguito dello scoppio della pandemia, il bisogno di comfort si è ulteriormente esteso al di fuori dell’ambito domestico. Di conseguenza, scarpe come le sneakers rappresentano un’opzione per tutte le stagioni, da abbinare non solo ad outfit prettamente sportivi ma anche a quelli casual e meno informali.

Il ritorno dell’astuccio abbinato

Il successo delle sneakers, specie quelle griffate Nike, è dovuto anzitutto alla capacità di reinventarsi, senza snaturare mai il proprio stile e le proprie caratteristiche distintive. Periodicamente, infatti, temi e stili vengono riproposti, in chiave moderna, così da rinnovare un modello divenuto ormai un classico senza tempo.

Svariate collezioni di sneakers proposte questa primavera sono caratterizzate dalla presenza di un astuccio abbinato, collocato sopra oppure a lato della tomaia; i modelli che quest’anno propongono questo elemento sono le Jordan e le New Balance. Si tratta di due tipi di calzature molto popolari, forse le più gettonate in assoluto tra quelle prodotte dalla Nike. Non a caso, oltre che nei tanti punti vendita, possono essere facilmente reperite anche tramite e-commerce specializzati; per avere un’idea delle numerose possibilità di scelta, basta consultare il catalogo di sneakers online su Urban Jungle.

I modelli con l’astuccio

Sono diversi i modelli di sneakers Nike che hanno in dotazione un ‘astuccio’ abbinato; tra questi vi sono le Nike Air Jordan 1 “Stash”; il termine vuol dire letteralmente "tesoretto". Non a caso, questo modello, oltre ad avere una tasca ai lati della tomaia, presenta anche un sacchetto a cerniera in miniatura posto sul sul tallone, al quale è vincolato tramite cinghie e linguette. Il risultato è una scarpa dalla linea sportiva e dal retrogusto vagamente militare.

Diversa, invece, è l’interpretazione offerta dalle New Balance 2002R, lanciate lo scorso anno per il solo mercato giapponese. Esse sviluppano un tema ben preciso (“Protection Pack”), di ispirazione vagamente apocalittica - come spiega un articolo di Esquire - e puntano ad offrire l’immagine di una calzatura ‘vissuta’, quasi come fosse una reliquia proveniente dal futuro. Questo aspetto, già proposto in precedenza e costantemente ripreso, si abbina ad una micro borsa di nylon collocata sopra i lacci; l’obiettivo, in tal caso, è estremizzare lo stile ‘utility’ tanto in voga nella moda contemporanea. Queste New Balance hanno riscosso un successo enorme nel Paese del Sol Levante, tanto da andare quasi subito sold out; è possibile che la Nike voglia sfruttare l’onda lunga di questo successo, e proporre il modello anche su altri mercati (tra cui l’Italia, dove la scarpa non è ancora arrivata).

Pur non avendo una reale funzione pratica, gli astucci abbinati potrebbero diventare un trend sempre più diffuso; a tal proposito, si possono segnalare le Adidas Forum disegnate da Prada, anch’esse caratterizzate da un piccolo astuccio realizzato con gli stessi materiali della tomaia. Da ciò si comprende come sia l’impatto visivo ad essere maggiormente significativo rispetto a quello funzionale, dal momento che vi sono molti altri accessori per riporre oggetti di uso comune mentre difficilmente si ricorre alle scarpe per questo genere di necessità. Di contro, scarpe di questo tipo conferiscono un tocco estremamente originale ad ogni genere di outfit, non solo quelli più di ‘tendenza’ ma anche all’abbigliamento che si indossa tutti i giorni nei contesti più disparati.