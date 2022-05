Covid: troppi italiani senza dose di vaccino booster Il presidente del Consiglio superiore di Sanità Locatelli: "Troppe discrepanze"

"Le somministrazioni di dosi booster stanno avendo un uso ridotto rispetto a quello auspicato. Nonostante i grandi risultati ottenuti nella campagna di immunizzazione, più di 3 milioni e mezzo di italiani non le hanno ancora ricevute. Solamente il 23,7 % della popolazione con difettosa funzionalità del sistema immunitario ha fatto la quarta dose che rappresenta l’equivalente della dose booster per coloro che hanno un sistema immunitario efficiente. Inoltre, solo il 10,38 % della popolazione sopra gli 80 anni o nella fascia 60-79 con altre patologie concomitanti, ha ricevuto la seconda dose booster. Significative le discrepanze, con Regioni che sfiorano il 17% e altre poco sopra il 2%". Così Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di sanità, in una intervista al Corriere della Sera.