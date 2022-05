Reddito di cittadinanza, le nuove regole: ecco chi lo perderà Attenzione alle modifiche e alle scadenze. E nei partiti è polemica, Renzi vuole eliminarlo

C'è chi lo ha incassato dal carcere e chi invece con quel denaro ha continuato a delinquere spacciando droga o compiendo rapine. Soprattutto in Campania sono emerse le storture del reddito di cittadinanza, misura utile per contrastare la povertà e che invece in troppi casi è finita nelle tasche di chi non ne avrebbe avuto diritto. Il sussidio doveva anche essere il modo per aiutare i senza lavoro a trovare un'occupazione.

Ecco perché cambia il reddito di cittadinanza

A spingere sulle nuove regole sul reddito di cittadinanza sono soprattutto Renzi, Meloni e Salvini da sempre fortemente critici. Sono più di 3 milioni, secondo gli ultimi dati forniti dall’Inps, coloro che hanno beneficiato del reddito di cittadinanza, una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale. Ma per molti partiti si tratta solo di una “misura assistenziale” che ha fallito il suo obiettivo. Anzi, se in Italia mancano all’appello 350 mila addetti per la stagione estiva alle porte secondo Renzi è il reddito di cittadinanza il principale motivo di questa ormai cronica mancanza di personale.

Reddito di cittadinanza: ecco chi lo perderà

Nell'ultimo mese l’Inps ha confermato di aver sospeso le rate di entrambi i sussidi ai beneficiari che non sono in possesso di un Isee valido per l’anno 2022, quindi ci sarà uno stop nell’erogazione della misura assistenziale per coloro che non hanno ancora fornito all’Istituto di Previdenza sociale i dati aggiornati sulla propria situazione economica. Per ricevere nuovamente le mensilità, sarà necessario, quindi, presentare una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu).

RDC: 18 mensilità consecutive, e poi?

Una volta raggiunte le 18 erogazioni la misura si ferma e per riottenerla sarà necessario attendere il mese di stop ed effettuare una nuova richiesta. Ma bisogna sempre fare attenzione alla data di scadenza del beneficio. Quindi chi ha ricevuto la diciottesima mensilità del sussidio ad aprile non riceverà alcun accredito nel corso del mese di maggio.

Quale Numero Verde bisogna contattare per verificare il Saldo e l’Accredito dei Pagamenti? Il Numero Verde del reddito di cittadinanza è sempre l’800.666.888.