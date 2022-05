8 consigli utili per una dieta sana ed equilibrata Ecco 8 consigli utili per una dieta sana ed equilibrata

Avere un’alimentazione sana non significa necessariamente fare diete proibitive e povere di alimenti, anzi, in ogni piano nutrizionale bisogna mangiare 5 volte al giorno e quindi i pasti vengono divisi in colazione, merenda, pranzo, spuntino e cena.

Per ottenere dei risultati e quindi dimagrire o evitare di ingrassare, è necessario seguire alcuni consigli e comportarsi da perfetto matematico, pesare i pasti e non esagerare, soprattutto a cena. Ecco 8 consigli utili per una dieta sana ed equilibrata.

Non assumere carboidrati da cibi confezionati

Scegliere i prodotti specifici per la salute e il benessere è sempre una mossa vincente ma è importante anche evitare carboidrati presenti nei cibi confezionati. Questo significa prediligere la pasta integrale, evitare crackers, pan bauletto, fette biscottate e pan carré, acquistare solo pane integrale fresco di giornata.

Idratarsi sempre e bene

Per un’alimentazione corretta è necessario bere dai 2 ai 3 litri di acqua al giorno, è fondamentale distribuire bene le quantità durante la giornata e dopo l’attività fisica, evitando di svuotare le bottiglie in un sorso.

La regola del Re, del principe e del poverello

Un detto famoso recita: colazione da Re, pranzo da principe e cena da poverelli. Questo significa che la colazione è il pasto più importante e deve sempre essere carico, il pranzo è fondamentale e la cena deve sempre essere leggera, onde evitare accumuli di grasso indesiderati.

Pesare i cibi sempre crudi e al netto degli scarti

In generale le quantità di pasta, riso, frutta, carne, pesce e così via, devono essere pesate quando sono crude e al netto della buccia o delle ossa. 100 grammi di fagioli significa sempre fagioli a crudo, così come il pollo, il pesce, la frutta e gli ortaggi.

Ogni tanto bisogna concedersi una tregua e staccare dalla dieta

Tutti i nutrizionisti lasceranno un giorno libero in cui è concesso trasgredire. Concedersi una tregua e staccare dalla dieta è un’abitudine importantissima, quindi è possibile mangiare sushi, una pizza e una birra, un kebab, oppure aumentare la porzione di pasta o di carne. In questo modo ci sarà più gusto a tavola e soprattutto quando bisognerà riprendere la dieta il giorno dopo.

Sì al gelato ma solo artigianale e non più di due volte a settimana

Ci sono alimenti come il gelato che possono essere inseriti nella dieta a patto che non si superi le due porzioni a settimana e che si scelga gelato artigianale per un massimo di 150 grammi. Questa può essere un’ottima soluzione per lo spuntino o la merenda e perché no, anche a colazione. Da evitare assolutamente sono i gelati confezionati.

Evitare bevande gassate, zuccherate e piene di conservanti

Succhi di frutta e bibite gassate sono il male assoluto di un’alimentazione sana, è possibile bere 30 cl di birra al giorno o 10cl di vino, bevande che sono preferibili a quelle che contengono conservanti e zuccheri aggiunti.