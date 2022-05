Box doccia, i consigli per non sbagliare nell'acquisto Come scegliere un box doccia, ecco una serie di consigli

Non basta solo scegliere un negozio e acquistare il primo modello che ci piace o ci convince per il prezzo del cartellino: nel corso delle ristrutturazioni del bagno riveste un ruolo centrale l'installazione del box doccia, un elemento che deve assicurare la piena funzionalità e il rispetto della cifra estetica dell'ambiente. Ecco quindi una serie di consigli per non sbagliare e non perdere l'orientamento tra dimensioni, tipologie e ovviamente costi.

L'importanza dei box doccia

In primo luogo, è importante definire quali sono le nostre esigenze e le nostre concrete possibilità, sia in termini di dimensioni che di budget: per cercare di massimizzare le opportunità di scelta conviene quindi far riferimento a marchi specializzati in arredo bagno, come www.iperceramica.it, che sul sito e nei punti vendita fisici offre soluzioni di box doccia adatte a qualsiasi conformazione del bagno, misure e necessità economiche.

In particolare, il famoso marchio offre prodotti come box docce walk in, dotate di un vetro doccia di alta qualità a completare uno spazio non chiuso in tutti i suoi lati, box per doccia angolari e box doccia 3 lati, che permettono di realizzare la nostra idea di arredo e costruire il nostro angolo di relax domestico.

Come scegliere un box doccia

Per chi cerca consigli orientativi nella scelta di questo componente essenziale per il bagno, ecco alcuni degli aspetti da valutare e da prendere in considerazione.

Innanzitutto, dobbiamo badare alle dimensioni e formato del nostro bagno e, di conseguenza, alle misure "massime" che può avere un box doccia: è vero che oggi questi accessori sono disponibili in una gamma di dimensioni e formati molto ampia, per adattarsi a bagni di proporzioni e layout variabili, ma è bene non trascurare mai le caratteristiche della stanza in cui andremo a eseguire l'installazione. Anche se i centimetri lo consentono, ad esempio, non conviene puntare su un'unità molto grande per un piccolo bagno, perché significherebbe sovraccaricare lo spazio e rendere difficile la sua funzionalità. Inoltre, non dobbiamo dimenticare di scegliere un box doccia che corrisponda alla disposizione del bagno per favorirne l'installazione, ad esempio verificando che lo scarico della doccia sia allineato con lo scarico nel pavimento.

L'altro aspetto da valutare sono i materiali di costruzione: di base, i box doccia sono un'alternativa più economica alla costruzione di una doccia piastrellata composta da singole piastrelle o lastre di pietra, e generalmente questi elementi prefabbricati sono generalmente realizzati con materiali economici come acrilico, fibra di vetro, plastica o vetro temperato. È però importante sapere che la qualità dei materiali del box doccia avrà un impatto sulla sua longevità e sull'arredamento generale del bagno, ed è per questo motivo che Iperceramica punta su vari tipi di prodotti in cristallo, di spessore adatto a garantire efficienza e privacy, mantenendo comunque conveniente il rapporto tra qualità e prezzo.