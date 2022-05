Come organizzare una festa per bambini La festa per i bambini è un evento che i tuoi piccoli ricorderanno a lungo

Che sia un compleanno o una prima comunione, la festa per i bambini è un evento che i tuoi piccoli ricorderanno a lungo. Se quindi si avvicina una ricorrenza da festeggiare, dovresti muoverti con un po’ d’anticipo per evitare di arrivare alla data della festa stanco, stressato e senza idee.

In questo articolo ti spiego come organizzare una festa per bambini, suggerendoti gli step da fare per organizzare un party da favola! Se non hai il tempo di occuparti di tutti gli aspetti della festa, la cosa migliore è affidarti ad un’agenzia di animazione per bambini a Napoli, come la Giovani Marmotte Animazione, che lavora in questo settore ormai da diversi anni proponendo servizi innovativi e divertenti per i più piccoli, dai gonfiabili agli sputafuoco fino alle caramellate ed ai carrettini.

Il bambino al centro del progetto

Potrebbe sembrare una banalità, ma ricordati che la festa è per un bambino. Alcuni genitori, col desiderio di soddisfare le esigenze delle mamme e dei papà, dimenticano che si tratta di un party per bimbi.

Concentrati quindi unicamente sulle sue preferenze, e su quelle dei suoi amichetti, per realizzare una festa cucita su misura per loro. Se il bambino è piccolo e ha circa 3-4 anni, puoi organizzare in autonomia i giochi da fare.

Se invece tuo figlio è già più grandicello, dai 5-6 anni in su, puoi coinvolgerlo nella preparazione della festa e scegliere insieme a lui i giochi che maggiormente gli piacciono.

Le feste a tema

Una soluzione molto gradita, e sempre più gettonata, è la festa a tema per bambini. Non ci sono limiti alla fantasia: puoi scegliere il tema che vuoi in base alle preferenze del tuo piccoli.

Puoi ad esempio organizzare una festa a tema supereroi, tra le più richieste in assoluto per bambini. Un party del genere sarebbe perfetto nel periodo di Carnevale, ma anche in qualsiasi momento dell’anno proprio perché è un genere amatissimo dai bambini.

Oppure puoi organizzare una festa a tema “prova del cuoco”, dove i piccoli possono cimentarsi nella preparazione di semplici ricette nella massima sicurezza. Tuo figlio è un supertifoso di calcio? Allora puoi organizzare una festa con i colori della sua squadra del cuore!

Gonfiabili: massimo divertimento in totale sicurezza

Se vuoi regalare a tuo figlio ed ai suoi amichetti una festa indimenticabile, dove potersi sfrenare senza limiti e nella massima sicurezza, i gonfiabili rappresentano la soluzione ideale.

Si tratta per l’appunto di enormi strutture gonfiabili, come castelli o mega-scivoli, realizzati in totale sicurezza per permettere ai bimbi di qualsiasi età di sfrenarsi senza alcun pericolo.

Generalmente i gonfiabili vengono collocati negli spazi esterni, dove i piccoli possono muoversi con maggiore libertà. Tuttavia, se desideri organizzare la festa in inverno, puoi tranquillamente utilizzare gonfiabili interni senza rinunciare assolutamente al divertimento.

Trampolieri, maghi o sputafuoco: scegli l’artista che preferisci!

Vuoi realizzare una festa capace di “rapire” i bambini e farli sognare ad occhi aperti? Allora puoi scegliere tra tanti artisti che, con i loro numeri affascinanti e divertenti, trasformano la festa in un evento indimenticabile nella memoria dei piccoli.

Tra le figure più richieste c’è ovviamente il mago, che con i suoi numeri di illusionismo e di magia lascerà i bambini a bocca aperta. Oppure ci sono gli sputafuoco, professionisti del fuoco in grado di eseguire numeri incredibili nella massima sicurezza per i piccoli.

Ed ancora ci sono i trampolieri, capaci di organizzare spettacoli mozzafiato sui trampoli regalando gioie ed emozioni ai bambini.

Altro “evergreen” delle feste per i bambini, soprattutto quelli più piccoli, è lo spettacolo con le bolle di sapone. Come spettacolo alternativo puoi optare per la danza aerea, un mix tra spettacolo da circo e animazione che saprà incantare ed ammaliare i bambini.