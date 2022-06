Arredo online: Castellani Shop, molto più di un e-commerce Acquisto dal produttore italiano

La selezione degli arredi di Castellani Shop è il risultato di un processo realizzativo completamente Made in Italy, corredato da opzioni di personalizzazione e promozioni competitive, grazie al rapporto diretto tra produttore e cliente. Un’offerta per negozi, uffici e industrie: dalle scaffalature metalliche ai complementi da ufficio, accompagnati da opzione di spedizione gratuita e assistenza fornita da autentici professionisti del settore.

Digitando www.castellanishop.it il cliente trova tantissime soluzioni d’arredo, tra cui vetrine espositive, sedie da ufficio, armadietti spogliatoio, banchi vendita, banchi da lavoro. Ma anche scrivanie operative e direzionali, postazioni di lavoro ufficio, librerie, classificatori, cartelliere metalliche, poltrone da ufficio, sgabelli regolabili, solo per citarne alcuni. Sono inoltre disponibili scaffali personalizzabili, da negozio (a parete e centro stanza) e da magazzino.

La qualità dell’esperienza d’acquisto viene rilevata da autorevoli realtà specializzate nel campo delle indagini di mercato. Castellani Shop è presente tra “Le Stelle dell’e-commerce 2020-21 e 2021-22”, classifica redatta da Corriere della Sera in collaborazione con Statista.

Lo store digitale figura poi nell’ambito dei migliori e-commerce del nostro Paese 2022-2023 secondo l’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF). Il rispetto delle buone prassi online ha quindi portato al conseguimento del Sigillo Netcomm.

Sono adottati sistemi di pagamento sicuri, ovvero bonifico bancario (classico e immediato), carta di credito, PayPal. Un pagamento che si lega a un altro vantaggio: gli acquisti con ordini di oltre 1.000 euro (+IVA) prevedono spedizione gratuita.

In caso di dubbi in fase di selezione o bisogno di assistenza per il proprio progetto, viene fornito un servizio di customer care multicanale: telefono, email e chat online, per ricevere in ogni situazione una risposta puntuale.

In merito alla ricerca di soluzioni incentrate sul cliente troviamo i servizi di progettazione dell’ambiente, grazie al contributo dell’Ufficio tecnico interno, e l’allestimento completo dei negozi.

Alcune delle proposte più competitive sono disponibili nella sezione “Outlet”, articoli in pronta consegna che vanno dagli scaffali metallici agli armadi di sicurezza.

