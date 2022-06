Tre bimbi ucraini sulla "papamobile" accanto a Francesco "Non dobbiamo dimenticare le sofferenze di quel popolo martoriato"

Tre bambini ucraini sono saliti accanto a Papa Francesco sulla papamobile nel tragitto che ha portato il Pontefice in piazza San Pietro in occasione dell'udienza generale del mercoledi'. I piccoli indossavano una t-shirt di colore diverso gialla, blu e rossa. "I bambini con me nella Papa mobile erano bambini ucraini", ha confermato poi Francesco chiedendo: "Non dimentichiamo l'Ucraina. Non perdiamo la memoria della sofferenza di quel popolo martoriato"