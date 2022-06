Alta qualità e massima personalizzazione con StampaeStampe.it L’azienda, offre servizi di stampa digitale su tutto il territorio italiano ed europeo

È la professionalità di un team che vanta oltre vent’anni di esperienza nel settore, coniugata con macchinari moderni e tecnologie all’avanguardia che rende la proposta di StampaeStampe.it unica nel suo genere. L’azienda, infatti, offre servizi di stampa digitale su tutto il territorio italiano ed europeo, dalle consulenze al prodotto finito chiavi-in-mano, e dispone di un ampio catalogo in costante aggiornamento.

Ogni iniziativa pubblicitaria è caratterizzata da peculiarità specifiche, ma i clienti che scelgono di affidarsi a StampaeStampe.it possono contare su un’azienda esperta e competente, in grado di sviluppare e gestire ogni progetto di comunicazione, che sia già ben definito o allo stato di idea iniziale.

Tra i supporti personalizzabili, nello spazio di qualche istante sul portale, si incontrano dépliant, etichette in bobina, stickers, biglietti da visita o flyer ma anche striscioni, pannelli rigidi, espositori per fiere, forex o roll up pubblicitari.

Sono diversi i vantaggi che caratterizzano la shopping experience sullo store. Ma il principale è dato dalla possibilità di poter scegliere la data di consegna che meglio si adatta alle proprie esigenze. Optando per quella più lontana si ottiene il miglior prezzo. Le spedizioni, poi, sono affidate a corrieri espressi nazionali, che permettono di controllare lo stato di avanzamento del viaggio grazie al codice per il tracking.

Carta di credito, PayPal, bonifico bancario, finanziamento in tre rate grazie a Scalapay, contrassegno o in contanti (con ritiro della merce in sede) sono le modalità di pagamento previste da StampaeStampe.it. Diverse soluzioni che rispondono a qualunque necessità.

I professionisti del customer care sono raggiungibili via e-mail, numero di telefono, chat online o social network. Rispondono rapidamente a tutte le richieste, indirizzando l’acquirente verso la scelta migliore. Inoltre, sono disponibili per elaborare preventivi in tempo reale.

Il rapporto qualità/prezzo è ottimo sull’intero catalogo, ma per trovare le offerte più convenienti attive basta visitare la sezione “Promozioni” del portale. Mentre inserendo il codice promo BENVENUTO10 si ottiene il 10% di sconto sul primo ordine.

