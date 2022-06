Cosa fare a Napoli con la famiglia in questa stagione Tra sole, mare, monumenti e cucina d’eccezione, Napoli offre moltissimo ai visitatori

Simbolo di quell’italianità calda e accogliente che la rende tanto amata, Napoli è una città vivissima, la cui storia è incastonata nelle centinaia di cupole disseminate nel centro storico, nel panorama artistico in continua evoluzione e nella vivacità dei suoi abitanti.

Un’ampia gamma di offerte turistiche ed eventi la rende una perfetta destinazione per le vacanze primaverili ed estive in famiglia. Visitare la città con i bambini significa avere uno sguardo privilegiato sull’antica Parthenope, che ancora oggi presenta ai turisti un mix perfetto di tradizioni, bellezza e mistero.

Parchi giochi, esperienze in barca, giostre ed attività didattiche con laboratori nei più importanti musei della zona. I bambini hanno davvero l’imbarazzo della scelta e avranno qui l’opportunità di fare un’immersione di cultura in pieno divertimento.

Attività all’aperto

In questo periodo, ritorna la voglia di passare del tempo di qualità a contatto con la natura. A Napoli ci sono diverse aree che ospitano soluzioni per il divertimento fuori porta.

Ippodromo di Agnano

La pista sportiva per le corse ippiche accoglie al suo interno un’ampia area dedicata ai più piccoli con giostre e un parco verde attrezzato. La location ospita spesso eventi e feste, anche in maschera, perfetti per pomeriggi in famiglia.

Mixtrime nella Mostra D’Oltremare

Il parco avventura all’interno della Mostra d’Oltremare, in dimensioni più contenute, propone esperienze interessanti ed all’insegna dell’adrenalina, in massima sicurezza. Il parco è uno svago perfetto per i mesi primaverili, con percorsi su passerelle e ponteggi sospesi.

Bosco di Capodimonte

Con estese aree verdi, ampie e poco affollate, il Bosco di Capodimonte è il luogo più adatto per passeggiate in bici e giochi all’aria aperta. Il parco cittadino, antistante l'omonima reggia, ha al suo interno il celebre Museo, con l’appartamento storico e collezioni antiche e moderne.

Idee originali per far divertire i bambini

Il golfo Partenopeo custodisce numerose meraviglie naturali e storiche accessibili solo via mare, assolutamente da visitare per un’esperienza completa della città. Incredibili insenature tutte da scoprire, oggi visitabili grazie ai navigatori locali.

Tra l’emozione del Vesuvio che si affaccia sul golfo, il clima e e l’atmosfera carica della città in lontananza, ci sono tutti gli ingredienti per il divertimento di adulti e piccini. Il noleggio barche a Napoli consente di salpare e godersi una vista esclusiva sul Mediterraneo.

Inoltre, noleggiare una barca permette di avvicinarsi alle poco distanti isole del golfo di Napoli, tra cui Procida, Capitale Italiana della Cultura 2022. Un perfetto percorso di scoperta adatto a tutta la famiglia grazie a skipper qualificati ed esperti nella conoscenza del territorio.

Attività culturali

Tra le attviità culturali ed educative per tutta la famiglia, a Napoli ci sono numerosi musei, di arti visive o scienze naturali, che hanno un folto calendario di eventi ed attività adatti ai più piccoli.

Città della Scienza

Il primo museo scientifico interattivo italiano utilizza un grandissimo numero di laboratori per favorire l’interesse dei bambini verso scienza e tecnologie. Grandi e piccini potranno fare un salto nel passato tra fossili e reperti vegetali e scoprire i segreti del nostro organismo grazie a Corporea, il Museo interattivo del corpo umano con 3 piani di area espositiva.

Museo Madre

Il Museo, con sede al Palazzo Donnaregina, propone visite-gioco, percorsi tematici e laboratori.Ogni ultima domenica del mese si organizzano visite per bambini per scoprire le collezioni del museo e le mostre temporanee.

Luoghi di interesse storico da visitare

Tutto a Napoli sembra tessere un racconto antichissimo, a volte caotico, ma straordinario. Ecco una lista parziale dei luoghi di interesse storico, a Napoli e in Campania, da non perdere in questa stagione se si viaggia in famiglia:

- Castel dell'Ovo

- Castel Sant'Elmo

- Castel Nuovo

- Museo Archeologico Nazionale di Napoli

- Castello Aragonese (Ischia)

- Parco sommerso di Baia

- Parco sommerso della Gaiola

- Palazzo Donn’Anna

- Palazzo d’Avalos (Procida)

- Giardini di Augusto (Capri)