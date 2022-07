Covid. I medici: "Rimettere mascherine o ci saranno 2mila morti al mese" Il presidente Fnomceo: "Pressione si fa sentire: libertà ha costo in termini di vite"

Duemila morti al mese: questo il prezzo per la liberta' che deriva dall'allentamento delle restrizioni anti-Covid. Il Presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici, Filippo Anelli, e' tornato a ripeterlo ai microfoni di Radio24. "La pressione sulle strutture sanitarie - ha spiegato Anelli - si fa sentire sul territorio in maniera notevole, perche' abbiamo oltre un milione di positivi testati ufficialmente e probabilmente un altro milione che non hanno fatto i test ufficiali. Nonostante questa sia una forma abbastanza benevola, che non crea tantissimi problemi, visti i numeri tanto elevati sta producendo un aumento leggero dei ricoveri e comunque un numero discreto di morti. La nostra liberta' la paghiamo in termini di mortalita' per i fragili: in questo momento siamo circa a 2000 morti al mese".