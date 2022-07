Covid: "Il picco arriverà a metà mese. Quarta dose? Farla è importante" Le valutazioni di Lopalco: "Fare già ora vaccino, non aspettare quello che esce in autunno"

Il picco potrebbe arrivare a meta' luglio: lo prevede Pier Luigi Lopalco, professore di Igiene e Prevenzione all'universita' del Salento, intervistato dal Corriere della Sera sulla nuova andata di contagi Covid, che ha colto di sorpresa, "non l'aspettavamo, non cosi' impetuosa. Ora l'incidenza e' alta". Lopalco non e' pessimista sulla tenuta degli ospedali perche' la popolazione e' piu' resistente. Sottolinea pero' un risvolto negativo: "Man mano che ci avviciniamo all'autunno l'immunita' data dal vaccino cala. Tante persone lo hanno fatto a dicembre, oltre 6 mesi fa, e sappiamo che superato questo limite la protezione diminuisce. Si torna suscettibili al virus, potremmo rivedere pazienti con sintomi importanti". Per questo il consiglio a over 80 e immunodepressi: "Il secondo richiamo e' importante. Abbiate fiducia nel vecchio vaccino, non aspettate il nuovo che potrebbe arrivare in autunno. Il virus circola, non lasciamogli liberta', agiamo ora". (ANSA). Y12-LEM 06-LUG-22 10:11 NNNN