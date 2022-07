Ema: "Vaccino ai bimbi da 6 mesi a 5 anni? In autunno decideremo" "Valutiamo richieste: speriamo di arrivare molto presto ad una conclusione"

L'agenzia europea dei medicinali (Ema) dovrebbe dare il suo parere sui vaccini contro il Covid di Moderna e Pfizer-BioNTech per i bambini dai 6 mesi ai 5 anni "a inizio autunno". Lo ha indicato il responsabile della strategia per i vaccini dell'Ema, Marco Cavaleri, rispondendo ai cronisti. "Stiamo gia' valutando la richiesta per il vaccino Spikevax di Moderna e speriamo davvero di arrivare molto presto a una conclusione, possiamo prevedere che avverra' dopo la pausa estiva", ha detto Cavaleri, riferendo che anche per Pfizer-BioNTech la valutazione dei dati e' appena iniziata e il parere dovrebbe arrivare "a inizio autunno".