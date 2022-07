Covid: "Basta minimizzare rischi: Omicron 5 non è influenza" Locatelli: "Lasciar circolare il virus è profondamente sbagliato"

Lasciar correre il virus? Per Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanita', "in questa situazione epidemiologica non mi sembra neppure il caso di ipotizzarlo", dice in un'intervista al Corriere della Sera. "Numeri cosi' elevati di casi - sottolinea - fortunatamente, grazie ai vaccini, non si traducono in un impatto sulla salute dei contagiati, come succedeva con le altre ondate". "Omicron ha ridotta capacita' di dare patologia polmonare grave. Ridotta non vuol dire assente - ricorda -. Smettiamo di minimizzare i rischi comparando l'infezione a quella di un virus influenzale. E' profondamente sbagliato". Ricorda che venerdi' e' stata nuovamente superata la soglia dei 100 decessi, e si rivolge ai colleghi: "Cerchiamo, specie noi medici, di prevedere e comprendere le conseguenze delle nostre affermazioni e di improntarle su responsabilita' ed evidenza scientifica". Ribadisce l'invito ad effettuare la quarta dose, senza aspettare i nuovi vaccini aggiornati: "La risposta immunitaria generata dai vaccini oggi disponibili protegge largamente da malattia grave o pericolosa per la vita. Non ritardiamo una copertura aspettando i nuovi vaccini bivalenti, contenenti anche il ceppo virale oggi circolante oltre a quello originario. Sarebbe un grande errore".