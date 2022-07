Covid: "Quarta dose va fatta: non possiamo permetterci di aspettare" Il sottosegretario alla Salute Costa: "Nuovi vaccini? No, fragili e anziani vanno vaccinati subito"

A chi e' incerto sulla quarta dose e preferirebbe aspettare i nuovo vaccini, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, intervistato dal QN, dice che "non possiamo permetterci di aspettare. Dobbiamo proteggere il piu' possibile chi rischia di piu', come anziani e fragili. I vaccini ci sono, la struttura e' pronta". "Riattiveremo altri hub vaccinali e ci affideremo anche al prezioso lavoro dei medici di famiglia e dei farmacisti - afferma - La pandemia non e' ancora finita ed e' per questo che e' fondamentale, inoltre, procedere nella vaccinazione di chi ancora deve ricevere la terza dose". Sulle prospettive dell'autunno, secondo Costa e' vero che la pandemia ha dimostrato che e' impossibile fare previsioni, ma "non ha senso lanciare messaggi apocalittici. Dobbiamo monitorare e valutare, ma oggi non ci sono elementi per ingenerare allarme nei cittadini. Rispetto agli scorsi anni abbiamo vaccini - in autunno anche aggiornati - antivirali e monoclonali, una struttura organizzata e capillare su tutto il territorio pronta a rispondere tempestivamente e con efficacia al mutare di ogni scenario. Non dobbiamo condizionare le scelte del presente per troppa paura del futuro".