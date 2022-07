Vaccini contro influenza e covid saranno fatti anche in farmacia Anche i bambini potranno ricevere la somministrazione in farmacia

Le vaccinazioni anti-influenzali e anti-Covid - queste ultime anche ai bambini - saranno eseguite anche nelle farmacie, da farmacisti abilitati, che abbiano superato l'apposito corso di formazione e gli aggiornamenti annuali organizzati dall'Istituto Superiore di Sanita'. La prenotazione delle somministrazioni avverranno, da parte delle farmacie, secondo i programmi di individuazione della popolazione target definiti dalle Autorita' sanitarie. E' quanto prevede il protocollo d'intesa siglato da Governo, Regioni, Federfarma e Assofarm. Secondo il documento le vaccinazioni possono essere effettuate in un'apposita area esterna vicina alla farmacia oppure interna, purche' quest'ultima sia separata dagli spazi destinati all'accoglienza e dalle attivita' ordinarie, o anche a farmacia chiusa. Sono inoltre esclusi dalla somministrazione i soggetti ad estrema vulnerabilita' o con anamnesi positiva per pregressa reazione allergica o anafilattica. La vaccinazione viene eseguita dopo l'esibizione della tessera sanitaria e la compilazione del consenso informato al trattamento sanitario e valutazione sull'idoneita'. Al termine della somministrazione, il soggetto resta in un'apposita area per i 15 minuti successivi, per assicurarsi che non si verifichino reazioni avverse immediate. In quest'ultimo caso il farmacista fornirebbe l'occorrente per il supporto di emergenza avvisando allertando il 118. La persona vaccinata riceve poi l'apposito attestato e la farmacia registra i dati di somministrazione in un'apposita piattaforma informatica per alimentare l'anagrafe vaccinale. Le farmacie che vorranno procedere alla somministrazione, Il compenso per ogni singolo inoculo e' di sei euro e sedici centesimi, ne faranno richiesta alla Asl territoriale.