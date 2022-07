Covid, variante Cenaurus: "Possibile fiammata a Ottobre" Bassetti: "Campagna per la quarta dose non è decollata"

"In Italia si attendeva che arrivasse Centaurus e infatti abbiamo i prima casi della BA 275 che e' una sotto variante di Omicron 2. Dai dati in nostro possesso al momento sembra non causare la malattia grave, inoltre i vaccini, anche quelli non aggiornati, sono in grado di dare copertura per le forme di infezione piu' importante. Se prendera' il sopravvento potremmo assistere a una fiammata di contagi per settembre - ottobre ma non dobbiamo allarmarci. Tutto sara' meno grave se non perdiamo tempo e procediamo con la campagna vaccinale". Così all'Ansa Matteo Bassetti. In merito alla vaccinazione Bassetti ha poi sottolineato: "la campagna per la quarta dose non e' decollata in ogni caso Centaurus non mi preoccupa - ha aggiunto - ma dobbiamo dire 'attenzione': con omicron 4 e 5 la popolazione era coperta dai vaccini. In questo caso se prende piede la sotto variante avremo persone che hanno fatto la terza dose un anno prima".