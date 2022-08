Orsara, grande festa del volontariato: c’è tutta la Capitanata 48 ore di eventi, coinvolte 20 associazioni in collaborazione con CSV Foggia

Sabato 6 e domenica 7 agosto, a Orsara di Puglia sarà di scena “Con il cuore con le mani”, una grande festa del volontariato che – grazie a Orsara soccorso e in collaborazione con il Csv Foggia e il comune di Orsara - coinvolgerà 20 associazioni di volontariato.

Per 48 ore, il ‘paese dell’Orsa’ diventerà un laboratorio a cielo aperto sul terzo settore in Capitanata, con momenti di confronto, esercitazioni di protezione civile, ma anche laboratori ludico-didattici, escursioni e molto altro ancora.

Si comincerà la mattina di sabato 6 agosto, alle 8.30, con il ritrovo nel Piazzale della Madonna della Neve per la registrazione dei partecipanti; alle ore 9, partenza in auto verso il Bosco dell’Acquara per la passeggiata didattica, la visita all’orto dell’inclusione e la ‘merenda poverella’ per un evento che vede la collaborazione di Ortovolante, Medtraning e Rete Oltre. Per partecipare all’evento, prenotazione obbligatoria contattando il 347.9719141 e il 320.4886266.

Nel pomeriggio, sabato 6 agosto, alle ore 15 la scena si sposta in Parco San Mauro dove i volontari monteranno la ‘tenda del volontariato”. Ed è qui, alle ore 18, che si terrà la proiezione di “Civilino, l’amico del bambino”, un viaggio divertente e scanzonato per i più piccoli, ma anche un modo per informare sulla gestione delle emergenze da calamità naturale grazie ai consigli dell’associazione “I Falchi Aeopvc Odv”. A seguire, poi, i bambini potranno divertirsi con i gonfiabili.

. Il programma di domenica 7 agosto comincerà alle 9, con un’esercitazione di protezione civile che simula azioni e misure durante un’alluvione e, a seguire, una simulazione antincendio. Alle 17, in Corso della Vittoria, l’Aps Just Free Time si dedicherà ai bambini con laboratori, teatro e percorso della solidarietà. Dalle 17.30, sempre nell’isola pedonale, le associazioni si faranno conoscere attraverso gli stand e gli sportelli informativi che coloreranno Corso della Vittoria. Il momento finale della due giorni si terrà dalle 19, alla Fontana dell’Angelo, con la condivisione delle esperienze di solidarietà, del volontariato e della gratuità: interverranno i responsabili di Orsara Soccorso, il sindaco Mario Simonelli, il presidente e i responsabili del Csv Foggia e i rappresentanti degli ETS partecipanti al progetto.

L’importanza di Orsara soccorso: “A Orsara – ha dichiarato il sindaco Mario Simonelli – abbiamo un ricchissimo tessuto sociale e culturale di associazioni che vivono il volontariato in modo autentico, come spirito di servizio verso la Comunità. L’associazione Orsara Soccorso è parte viva e integrante di quel tessuto da tanti anni. Ringrazio tutte le associazioni che animeranno queste due giornate per noi molto importanti”. Lungo tutto il mese di agosto, Orsara di Puglia offrirà a cittadini e visitatori circa cinquanta eventi tra musica, cultura, sapori, solidarietà e, come la classica ciliegina sulla torta, il ritorno dell’Orsara Jazz.