Allarme West Nile. Il ministero: "Usare zanzariere e repellenti cutanei" Circolare contro la diffusone del virus: "attività di sorveglianza e sensibilizzazione"

Per proteggersi dalle zanzare vettori dei virus West Nile e Usutu, il ministero della Salute invita, in una circolare, a "promuovere campagne d'informazione mirate a sensibilizzare la popolazione per l'adozione di misure individuali di protezione nei confronti delle zanzare, ad esempio indossare abiti che coprano la maggior parte del corpo, utilizzare zanzariere nelle ore notturne e repellenti cutanei seguendo le modalità indicate dal produttore, e nell' le tempistiche di segnalazione ei flussi descritti nel Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi 2020-2025 (Pna) e di procedere con le attività di sorveglianza come pianificato nei piani regionali approvati per ciascuna Regione e Provincia autonoma sulla base delle specifiche aree di rischio".