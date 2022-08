Mercato Immobiliare 2022: È Il Momento Di Vendere? Vendere da privati non è impossibile conoscendo le dinamiche che regolano il mercato immobiliare

Vendere e comprare casa è uno dei primi pensieri per gli italiani, come confermato dal Monitor sul mercato dei mutui di Intesa Sanpaolo.

Gli anni di pandemia hanno instaurato delle nuove dinamiche nel mercato immobiliare e hanno accelerato le tendenze.

Basti pensare al desiderio sempre più diffuso di avere un’area dedicata allo smart working o alla riscoperta del piacere di vivere in abitazioni più ampie, magari con uno spazio esterno.

Essere stati obbligati a passare molto più tempo in casa ha portato la maggior parte delle persone a ricercare uno spazio più vivibile, arioso e grande.

Inoltre, è aumentata la ricerca di case in centri dell’hinterland, fuori dal caos delle grandi città.

Per questo, nonostante il blocco della pandemia, il mercato immobiliare non si è mai fermato.

I dati del mercato immobiliare

Secondo le statistiche del Monitor di Intesa San Paolo, i primi tre trimestri del 2021 hanno assistito a una notevole crescita dei volumi del mercato immobiliare.

La variazione delle compravendite ha infatti chiuso con il +43,1% rispetto allo stesso periodo del 2020.

Se da un lato era prevedibile assistere a un incremento delle vendite rispetto al primo anno di lockdown, meno ovvio era constatare anche un aumento del 23% rispetto al 2019.

Anche se è presto per ottenere molti dati, possiamo già vedere che anche il 2022 sta proseguendo sullo stesso trend di crescita, per tutte e due le variabili.

Sempre secondo il Monitor di ISP, nel 2022 sta crescendo anche la fiducia dei consumatori: è aumentata dello 0,7% (misurando un totale di 4,7%) la quota di chi ha intenzione di acquistare una nuova casa nel 2022. Nell’ultimo trimestre 2020 la quota era invece il 4,0%.

Anche i prezzi di vendita hanno registrato una curva crescente: nei primi 3 trimestri del 2021 sono aumentati dell’1%, sia per le case nuove sia per quelle già esistenti.

Vendere casa: come farlo nel modo migliore

In un contesto di forte crescita ed espansione, vendere casa può essere una mossa vincente.

Per farlo in modo efficace e veloce si deve prima di tutto considerare se agire da privati o se scegliere di vendere casa tramite un'agenzia specializzata.

Chiedere il supporto a un professionista può sembrare una spesa aggiuntiva ma, in realtà, può essere più conveniente dal punto di vista economico.

Un agente farà una valutazione della casa, collocandola sul mercato nel momento giusto e con il prezzo e le caratteristiche più adatte.

Aiuterà il cliente a capire quali sono gli step da seguire per ottimizzare l’annuncio della casa, proponendo anche delle migliorie per rendere l’abitazione più attrattiva per il proprio target di riferimento.

Sarà anche in grado di offrire una giusta valutazione in linea con l’andamento del mercato, negozierà il prezzo di vendita con i clienti interessati e vi darà un aiuto concreto per tutta la burocrazia che è richiesta per gli atti di compravendita.

Se da un lato servirà una percentuale di spesa in più, dall’altro il supporto dell’agente vi potrà evitare stress e preoccupazioni e potrà anche accelerare i tempi di vendita e trovare affari migliori.

Vendere da privati non è impossibile ma si devono conoscere approfonditamente le dinamiche che regolano il mercato immobiliare.

Se così non fosse, si rischia di affrontare tempi lunghissimi e magari non fare il miglior affare dal punto di vista economico. Senza dimenticare gli imprevisti burocratici a cui si dovrà far fronte in autonomia.

In conclusione, avvalersi del supporto di agenti immobiliari professionali, che accompagnano il proprietario dalla pubblicazione dell’offerta alla vendita della casa, è un vantaggio che può fare veramente la differenza.