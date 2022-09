Dall'India all'Australia: i consigli per viaggiare in sicurezza e senza pensieri Luoghi magici e culture da scoprire

Quante volte durante la pandemia abbiamo sognato di tornare a viaggiare? Oggi finalmente si può e quei viaggi che avevamo programmato o sognato, anche in mete lontane, tornano possibili.

Luoghi magici e culture da scoprire: come l'India ad esempio con lo splendido Taj Mahal o il palazzo di Mysore.

Ma chiaramente è importante viaggiare in tutta sicurezza. Prima di avventurarsi tra i magnifici e misteriosi palazzi indiani e di ammirare le architetture di Pondicherry o respirare l'atmosfera mistica di Varanasi, sulle rive del fiume sacro Gange, è opportuno sapere che innanzitutto per poter far ingresso in India è necessario un visto .

Per l'India ad esempio basta un visto elettronico o eVisa: da anni ormai i turisti italiani diretti in India non devono più recarsi all’ambasciata per richiedere il loro visto. La domanda va presentata completamente e comodamente online. Dopo aver compilato un modulo in italiano, fornito una propria foto e uno scan del passaporto e pagato le spese previste, il visto India viene approvato dalle autorità indiane e inviato via e-mail. Il visto va stampato e conservato nel bagaglio a mano in modo da averlo sempre a disposizione durante il viaggio.

Esistono vari tipi di eVisa: chi si reca in India per una vacanza può richiedere la variante eTourist, mentre i viaggiatori d’affari possono fare affidamento sul visto India eBusiness. Il visto India turistico, il più diffuso ed economico, ha una validità di 30 giorni: più specificatamente, la data indicata sul visto indica l’inizio del periodo in cui è possibile fare ingresso in India. Una volta arrivati nel Paese, vengono contati 30 giorni in cui è possibile soggiornarci.

Il conveniente visto elettronico viene in aiuto anche a chi ha intenzione di visitare l'Egitto, con le sue Piramidi, la Sfinge o le bellissime spiagge di Sharm el Sheik e Marsa Alam. I cittadini dell’Unione Europea, Svizzera o Regno Unito, quindi anche i turisti italiani, possono richiedere un visto Egitto online per godersi i colori e la fauna del Mar Rosso, la meravigliosa città di Luxor e la Valle dei Re e delle Regine. Un requisito fondamentale per la richiesta del visto Egitto è che il passaporto sia valido per almeno 6 mesi all’arrivo nel Paese. In generale, validità e coincidenza dei dati del passaporto sono i dati più importanti da controllare in quanto determinano la validità effettiva del visto.

Infine, c’è chi dopo due anni di attesa vuole intraprendere il lungo viaggio down under fino in Australia, per un viaggio all’insegna della spiritualità del Red Center, i paradisi dei surfisti come Apollo Bay o Lorne o la grande barriera Corallina. Sia per una vacanza che per un viaggio d’affari, gli italiani possono utilizzare il visto Australia eVisitor (sottoclasse 651) o l’ETA Australia. L’eVisitor Australia è il visto più diffuso , perché più economico e più semplice da richiedere. Questi due visti sono adatti per vacanze, visite a familiari o amici e anche brevi corsi di formazione o vacanze studio di massimo tre mesi.

Anche se i tempi di rilascio dei visti elettronici sono piuttosto rapidi, soprattutto in confronto ai visti richiesti in ambasciata o consolato che possono richiedere settimane, è sempre meglio prendersi per tempo per evitare problemi prima della partenza. I tempi di consegna indicati sono sempre una media, e non è mai possibile garantire un limite massimo, nemmeno quando si tratta di richieste urgenti. È possibile, per quanto raro, che la richiesta venga sottoposta a un controllo a campione, che talvolta richiede ulteriori documenti o informazioni.