Scrive alla regina Elisabetta e riceve una risposta: la testimonianza Riceviamo e pubblichiamo un articolo della giornalista pubblicista dr.ssa Clementina Leone

di CLEMENTINA LEONE



Le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto bisogno di mostrare nulla se non la loro intelligenza diceva la grandissima Rita Levi Montalcini, e così è sempre stato per lei e per la Regina Elisabetta II deceduta l'otto settembre 2022. Affisso sul cancello di Buckingham Palace un cartello con l'annuncio ufficiale inerente al decesso della Sovrana. Il sito web della Famiglia Reale come tutti gli altri profili social sono piebi di messa d'affetto per la Queen.

Per quattro giorni la bara della regina Elisabetta II, morta a 96 anni, sarà esposta al pubblico prima dei funerali che avverranno tra una decina di giorni (la data ufficiale non e' stata ancora annunciata, ma dovrebbero essere domenica 18 o lunedì 19 settembre). Ovviamente, essendo morta in Scozia, ci sarà un primo omaggio proprio aEdimburgo, dove la salma sarà probabilmente esposta nella cattedrale di St Giles per consentire ai sudditi di onorare la monarca. Ha incontrato moltissimi capi di Stato e leader mondiali che on queste ore si stanno mobilitando per l'ultimo saluto, ha assistito a diversi eventi storici e visto allargarsi la sua famiglia Reale senza mai perdere un colpo e come solo i numeri uno sanno fare, ha dimostrato con i fatti che la cultura e l'arte sue maestre di vita, continuano ad essere ottime basi sulle quali poter costruire solide basi.

Inoltre nonostante i suoi numerosissimi impegni, non ha mai fatto mancare il suo sostegno e gradimento neanche ai suoi estimatori in altre parti del mondo come è successo con me dr.ssa Clementina Leone.

Sono una giornalista pubblicista, istruttore amministrativo, traduttore iscritta all'albo del tribunale e a quello della camera di commercio, ho l'abilitazione all'insegnamento delle lingue e letterature straniere, ho una laurea in lingue e letterature straniere con un master en profesorado, do vita a progetti didattici che hanno avuto visibilità anche sul sito web di RAI scuola, ho scritto un libro, ho fatto la comparsa in un cortometraggio, ho fatto parte del pubblico parlante del talent Amici che va in onda su canale 5 ecc ....

Sono sempre stata una grande sostenitrice della Regina Elisabetta II, una SUPER DONNA che grazie alla sua immensa intelligenza, in maniera magistrale, non solo è riuscita a cambiare positivamente la storia, ma anche a lasciare in essa segni indelebili che come i libri saranno un enorme ricchezza anche per le generazioni future. Mesi fa le scrissi una bellissima lettera e inviato un piccolo pensiero, e quando trovai nella mia cassetta delle lettere i suoi ringraziamenti, il mio cuore esplose letteralmente di gioia. Riposa in pace Queen e grazie per averci insegnato attraverso il tuo operato che con la testa più che con le gambe si può arrivare ovunque.