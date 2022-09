D’Arienzo: pelletteria italiana da oltre trent’anni D’Arienzo rappresenta l’esperienza di un’esclusività di capispalla fatti a mano

Fondata nel 1991 dai coniugi D’Arienzo e Savarese, la D’Arienzo è una società a carattere familiare, situata nel celebre distretto conciario di Solofra. Promuovendo e valorizzando le risorse del territorio, dà forma a eleganti collezioni di capispalla, dalla giacca di pelle ai chiodi biker, espressione della ricercatezza tipica del Made in Italy.

L’azienda ha come principale attività la manifattura di abbigliamento in vera pelle, per donna, uomo e bambino. A ciò si unisce il commercio al dettaglio di accessori, pellicce e calzature presso l’unico showroom dedicato, sempre situato a Solofra.

Per circa tre decenni tutti i membri della famiglia si sono impegnati per acquisire sempre più visibilità, anche a livello nazionale. E grazie alla partecipazione a eventi e fiere di settore la D’Arienzo ha potuto crescere, costantemente, attirando un pubblico sempre più ampio.

Nel 2014 viene creato l’e-commerce D’Arienzo Collezioni (www.darienzocollezioni.it), che permette agli utenti, direttamente dal proprio PC o smartphone, di scoprire i capi disponibili in negozio, restare al passo con i trend del momento e acquistare ciò che preferiscono.

L’apice viene raggiunto nel 2017, quando l’azienda viene sorpresa dal notevole incremento del proprio fatturato. Del resto, non è un caso se negli ultimi anni il brand è diventato sempre più popolare e ha tagliato importanti traguardi, tra cui l’inserimento nella classifica “Le Stelle dell’E-Commerce 2022”, stilata da Corriere della Sera in collaborazione con Statista.

Ancora oggi, la D’Arienzo ha come obiettivo primario quello di continuare ad aumentare la produzione artigianale Made in Italy, espandendosi anche a livello internazionale. I professionisti dell’azienda, valorizzando le risorse del territorio, in particolare pelli conciate di piccola taglia, creano capispalla pregiati, comodi e raffinati. In più, vengono proposti a prezzi davvero competitivi.

Di conseguenza, ogni articolo costituisce una creazione unica, declinata rispetto a modelli di tendenza con diverse tipologie di pellami: classica nappa, pelle rifinita al naturale effetto liscio, pullup e pelle lavata effetto vintage, ma anche pellami scamosciati dal tatto setoso e dall’effetto scrivente.

Naturalmente, la promozione delle giacche in pelle 100% Made in Italy ha coinvolto anche i mercati esteri. Oltre alle fiere di settore nazionali, D'Arienzo ha partecipato a eventi internazionali, funzionali all’esportazione degli articoli in tutto il mondo (America, Asia e Australia).

Una strategia di sviluppo che ha interessato anche l’e-commerce. L’azienda, fino ad oggi, è riuscita a raggiungere circa 70 Paesi nel mondo. Infatti, il 40% del fatturato è frutto dell’esportazione (sia al dettaglio che all’ingrosso). Una tattica vincente, che fa della D’Arienzo il perfetto connubio tra impresa e artigianalità.