Traslochi a Roma: quanto costano? In questo articolo approfondiremo l’argomento

Roma è una città fantastica in cui vivere, offre molte opportunità professionali e culturali. Tuttavia, la città ha molti problemi di traffico, spesso caotici, per non parlare poi della scarsità dei parcheggi.

Proprio per questo, traslocare nella Capitale non è affatto facile, e l'aiuto di un'esperta ditta di traslochi del posto diventa fondamentale, soprattutto per chi proviene da un'altra città.

Ma quali sono i prezzi dei traslochi a Roma. In questo articolo approfondiremo l’argomento.

Roma: i prezzi dei traslochi

I prezzi per i traslochi a Roma variano molto. Molte ditte di trasloco hanno sviluppato modalità innovative per soddisfare le esigenze della clientela.

Serve solo aiuto per il trasloco o la ditta deve seguire tutto il processo? Soprattutto, pensare a quanto tempo si può dedicare a questi compiti e a quanti oggetti si vogliono trasportare nella nuova casa.

Se ci sono difficoltà a calcolare il volume finale di ciò che si intende trasportare o si ha bisogno di consigli, rivolgersi sempre a un professionista.

Spesso effettua un'ispezione iniziale e stabilisce in prima persona come si svolgerà il trasloco. In generale, i prezzi dei traslochi nella Capitale vanno da 180 a 600 euro, ma variano molto a seconda degli oggetti da trasportare e dei servizi richiesti.

Per maggiori dettagli, consultare questo listino prezzi traslochi.

Mettere a confronto più preventivi

Per una scelta consapevole volta a risparmiare, richiedere preventivi a diverse ditte di traslochi di Roma e confrontarli per assicurarsi che l’offerta dei vari servizi sia la medesima.

Chi non ha tempo da dedicare a questa ricerca, sui siti web delle varie ditte di traslochi sono presenti dei moduli da compilare in modo semplice e veloce. In questo modo si potrà essere certi che la scelta è ricaduta sulla migliore soluzione.

Assistenza completa

Con l'opzione "chiavi in mano", si riceverà una totale assistenza. Inoltre, con l'opzione "nail to nail", gli interni della nuova casa, i quadri, gli abiti del guardaroba, ecc. saranno sistemati secondo le istruzioni.

In entrambi i casi, una ditta di traslochi Roma si occuperà:

- dell’imballaggio degli oggetti contenuti nei mobili e dello smaltimento dei materiali che verranno usati;

- dello smontaggio e del montaggio dei vari arredi;

- del trasporto, del carico e dello scarico;

- dell’assistenza completa.

Chi possiede oggetti molto pesanti oppure desidera che l’arredamento delle varie stanze venga trasportato nella nuova abitazione, ma il tempo che ha a disposizione per imballare e smontare tutto è veramente esiguo, la soluzione ideale è quella esposta sopra.

La soluzione economica per il trasloco a Roma

D'altra parte, se non ci sono molte cose da trasportare e l'imballaggio può essere fatto in modo indipendente, ma è necessario un aiuto con i mobili, si può optare per un trasloco economico in cui la ditta fa tutto il lavoro tranne l'imballaggio.

In alternativa, potrebbe essere necessario spostare solo qualche scatola o qualche mobile. Gli articoli più costosi sono elettrodomestici e cucine. Per questi ultimi, i prezzi variano da 250 a 700 euro.

Questa soluzione è meno conveniente perché la ditta di traslochi di Roma deve fornire un camion. I traslochi condivisi più economici sono adatti a chi è flessibile con gli orari. In alternativa, si può utilizzare un corriere specializzato in trasporti ingombranti.