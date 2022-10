Scarpe in offerta per Black Friday 2022, i modelli da mettere subito in carrello Come prepararsi al meglio per approfittare degli sconti

Mancano poche settimane al Black Friday 2022. Atteso con impazienza da tutti gli amanti dello shopping, rappresenta un evento imperdibile, l’occasione migliore per risparmiare sull’acquisto dei propri prodotti preferiti. Ottime notizie, dunque, anche per gli appassionati delle scarpe, che possono approfittare di sconti vantaggiosi e promozioni irripetibili su tantissimi modelli: dai mini-boots con pelo alle sneakers. Non perdere tempo allora, inizia subito a compilare la tua wish-list.

Quand’è il Black Friday nel 2022? Come prepararsi al meglio per approfittare degli sconti

Alla mezzanotte del prossimo venerdì 25 novembre 2022 scoccherà ufficialmente l’ora del Black Friday. Una data da segnare assolutamente sul calendario, per non perdersi nemmeno una delle occasioni promosse nel corso della giornata.

In passato durava soltanto 24 ore. Oggi, però, sia i negozi tradizionali che i portali e-commerce preferiscono partire prima, lanciando promozioni con largo anticipo: da diversi giorni a qualche settimana! Per questo, si sente spesso parlare di “Cyber Week” e le offerte vengono portate avanti fino al lunedì successivo, il cosiddetto “Cyber Monday”.

Quella del Black Friday, ad ogni modo, è una ricorrenza piuttosto recente. Venne ideata dai grandi magazzini Macy’s nel 1924, il venerdì seguente al Thanksgiving Day, per dare ufficialmente inizio alla stagione dedicata allo shopping pre-natalizio. In quell’occasione, il centro commerciale propose sconti mai visti prima, che attirarono migliaia di clienti.

La tradizione è arrivata, così, fino ai giorni nostri, raccogliendo sempre più consensi. Il tuo obiettivo è quello di acquistare scarpe in offerta per il Black Friday? Con gli sconti Zalando potrai andare sul sicuro e inserire in carrello tutti i modelli che desideri.

Dai mini-boots con pelo alle décolleté, tantissime proposte per accontentare le esigenze del pubblico femminile

Tutte le donne amano le scarpe. Del resto, non si tratta di prodotti qualsiasi, ma di accessori capaci di raccontare molto riguardo alla propria personalità e al proprio stile. Perché, dunque, non comprarne un altro paio in vista del Black Friday? Le alternative sono davvero numerose.

Per prepararsi alle rigide temperature invernali, il consiglio è quello di optare per un bel paio di stivaletti con il pelo, come gli Ultra-Mini del brand UGG. Morbidissimi e con una calda imbottitura in pelle di montone, saranno i tuoi migliori alleati per le giornate più fredde.

Quante, invece, prediligono uno stile più rock e grintoso possono puntare su un bel paio di combat boots fino al ginocchio, come quelli di Pepe Jeans, Rubi Shoes by Cotton On e Cult, oppure prediligere stivali in versione total-black a punta e con tacco. Allettanti sono i modelli realizzati da Only Maker, Nero Giardini e Anna Field.

Spazio, naturalmente, anche a eleganti décolleté, da sfoggiare ad un party tra amiche o in occasione di una cena galante. RAID propone una versione molto audace, con plateau anteriore, punta squadrata e un vertiginoso tacco largo. Quante amano le linee più classiche, invece, apprezzeranno sicuramente il modello Dorothy Flex by Michael Kors, che approfitta di tutta la delicatezza del rosa.

Senza dimenticare le sneakers, fedeli compagne di lunghe camminate e autentici passe-partout per gli outfit da giorno. Nike, Puma, Sun68, Converse o New Balance, i brand tra cui scegliere sono davvero numerosi.

Stivaletti stringati, sneakers e scarponcini, tutte le calzature uomo per il Black Friday

La Cyber Week offre l’opportunità di risparmiare anche su tantissimi modelli di scarpe dedicati al pubblico maschile. Ottimi per la stagione invernale sono gli stivaletti stringati in pelle firmati Hudson London, Zign, Lumberjack e Pier One. Disponibili anche in versione più casual: senza lacci e con elastico alla caviglia.

Puoi acquistare, naturalmente, anche calzature più eleganti, ideali per le uscite serali o per essere impeccabile in ufficio. Qualche esempio? I mocassini Leather griffati Zign. Sono realizzati con un mix di pelle e tessuto, presentano una stampa cocco lungo tutta la tomaia e sono impreziositi da una sottile catenella dorata nella zona anteriore. Un’alternativa altrettanto interessante è costituita dalle stringate James 3 Eyelet Derby di Walk London.

Vale la pena, inoltre, dare un’occhiata alle scarpe più sportive. In offerta, infatti, si incontrano tantissimi modelli di sneakers: dalle Nike Air Max 270 alle Vans Old Skool, passando per Adidas Stan Smith, Saucony Jazz e Rebook Club C 85 Grow. Decine di alternative in grado di soddisfare le richieste degli uomini più esigenti.

Senza dimenticare i bambini, calzature allegre e colorate a prezzi irripetibili

È bene ricordare, poi, che le probabilità di fare acquisti risparmiando riguardano anche le calzature dedicate ai bambini. Le più giovani fashion lover, che amano vestirsi proprio come la loro mamma, possono approfittare di vari modelli di stivaletti: quelli stringati di Tom Tailor e Friboo oppure quelli in gomma, vivaci e coloratissimi, ideali da indossare durante le giornate di pioggia.

Tantissime le alternative anche per ciò che riguarda sneakers e scarpe da ginnastica. Per le bimbe si incontrano proposte super versatili, perfette da indossare sia con i jeans che con una gonnellina. Allegre e divertenti sono quelle dei brand Geox, Skechers, Friboo e Adidas Originals.

Senza dimenticare, infine, le calzature dedicate ai maschietti, con lucine sulla suola e disegni dei loro idoli dei cartoni animati. Disponibili in moltissime varianti cromatiche, così da adattarsi a qualunque look, sono espressione dei marchi Vans, Geox, Primigi, Superfit, Puma e Nike.