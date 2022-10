Sneakers autunno inverno 2022: i brand da acquistare questa stagione Ogni anno vengano prodotte circa 24 miliardi di paia di scarpe. Non certo una scelta facile!

Il cambio di stagione è il momento perfetto per stilare una lista di ciò che manca e ciò che dovrebbe essere rinnovato nel nostro guardaroba. Non esiste un ordine prestabilito. Tra giacche, maglioni, pantaloni e calzature varie, c’è solo l'imbarazzo della scelta. Ma visto che da qualche parte bisogna pur cominciare, vi consigliamo di partire dalle scarpe sportive. Senza alcuna ombra di dubbio. Perché tutta questa sicurezza? Semplice: le migliori tendenze in fatto di sneaker da uomo e sneakers da donna sono finalmente entrate nei negozi, dopo il glorioso periodo sulle passerelle di moda di tutto il mondo.

Insomma, ottobre pare essere il momento perfetto per acquistare. Sempre che riusciate a trovare la vostra preferita, s’intende. Si stima che ogni anno vengano prodotte circa 24 miliardi di paia di scarpe. Non certo una scelta facile!

Ecco perché ci siamo rivolti a Game7Athletics, retailer multibrand nato nel 2007 e diventato il leader del settore sportivo e lifestyle a livello nazionale grazie ad una ricchissima offerta commerciale. Con i suoi 52 store in tutta Italia, 55.000 mq di spazi complessivi e più di 100 marchi in vendita, è l’interlocutore ideale per comprendere le tendenze del momento.

Ecco quindi i nomi dei brand della stagione selezionati da Game7Athletics per noi.

Sneakers per l'autunno: i 4 brand più amati secondo Game7Athletics

Vintage oppure futuristiche, colorate o a tinta unita, lussuose o 100% sportive: la varietà di sneaker da uomo e da donna aumenta con il passare delle stagioni e delle mode.

La grande ossessione delle e dei fashion victim, infatti, viene continuamente sollecitata da collezioni nuove. Le più amate del momento? Ce lo dice Game7Athletics!

Le sneakers Autunno Inverno 2022 da acquistare: New Balance

New Balance è il brand del cuore di tutti coloro che amano lo stile sportivo ma ricercato. Passione, semplicità, libertà di movimento, nello sport e nella vita di tutti i giorni: sono questi i pilastri del marchio americano che da più di 100 anni progetta calzature per uomini e donne di tutto il mondo. Con l’arrivo dell’autunno, i modelli di sneaker New Balance si sono arricchiti di nuove combinazioni di colori - toni accesi, sfumature soft e palette tono su tono - coniugando il meglio della funzionalità sportiva e del classico design street style.

Le sneakers Autunno Inverno 2022 da acquistare: Dr Martens

Libertà di esprimersi, unicità, desiderio di differenziarsi. Tutto questo è Dr. Martens. Si tratta di una scarpa che non ha bisogno di presentazioni: è unica, inimitabile, iconica. Diversi movimenti giovanili di cultura underground, fra cui il movimento Punk, adottarono questo comodo e resistente modello di stivale come simbolo di ribellione. Ma oggi è amata e indossata da tutti. Specialmente nell’ultimo mese. Che vi piaccia mixare elementi streetwear a pezzi classici o preferiate un outfit dal tocco originale, infatti, l’ultima collezione autunnale di scarpe casual ha qualcosa per tutti i gusti.

Le sneakers Autunno Inverno 2022 da acquistare: Sun 68

Disegnate con stile, pensate per performare al meglio e realizzate per accompagnarvi in ogni momento della giornata: è questo il mantra che SUN68 ha utilizzato per la sua nuova collezione di sneakers Autunno 2022. I modelli di questa stagione sono durevoli ed estremamente confortevoli, ottimi sia per look urban street sia per outfit più formali, da arricchire con un dettaglio sportivo. D’altronde, le sneakers autunnali SUN68 si adattano ad ogni gusto e stile! Sono perfette con un jeans e una t-shirt, con un abito, con i pantaloni della tuta e perfino con lo smoking.

Le sneakers Autunno Inverno 2022 da acquistare: Saucony

Saucony è sinonimo di lifestyle e propone un vasto assortimento di scarpe leggere per quando le condizioni climatiche e l'occasione lo richiedono. Per questo autunno, i modelli più amati sono quelli che celebrano gli anni ‘80 e ‘90. Un tributo alle cose che abbiamo desiderato in passato e che ora sono la realtà del nostro futuro. Realizzate per gli uomini e le donne di oggi, audaci e forti, le sneakers Saucony dell’Autunno 2022 si basano sui modelli del passato, ma vengono adottate come icona di stile moderno.