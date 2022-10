Papa: "Mandiamo messaggini a Dio, non solo alle persone" "Facciamo in modo che il nostro cuore rimanga connesso con lui"

"Quante volte mandiamo “messaggini” alle persone a cui vogliamo bene. Facciamolo anche con il Signore, perché il cuore rimanga connesso a Lui. E non dimentichiamo di leggere le sue risposte. Dove la troviamo? Nel Vangelo, da tenere sempre sotto mano e da aprire ogni giorno, per ricevere una Parola di vita diretta a noi". Così Papa Francesco prima della recita dell'Angelus in Piazza San Pietro."Può venire in aiuto una pratica spirituale sapiente, anche se oggi un po’ dimenticata, che i nostri anziani, soprattutto le nonne, conoscono bene: quella delle cosiddette giaculatorie. Il nome è un po’ desueto, ma la sostanza è buona. Di che cosa si tratta? Di brevissime preghiere, facili da memorizzare, che possiamo ripetere spesso durante la giornata, nel corso delle varie attività, per restare 'sintonizzati' con il Signore", spiega Papa Francesco.