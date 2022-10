Anev, la sfida dell'eolico: due corsi di formazione, ecco come iscriversi L’ANEV organizza i corsi a Rimini, in occasione della Fiera KeyEnergy/KeyWind

L’ANEV, nell’ambito della sua attività di formazione, organizza a Rimini, in occasione della Fiera KeyEnergy/KeyWind, due corsi di formazione sull'eolico:

Il Corso di Formazione “Operation&Maintenance. Manutenzione e buon funzionamento degli impianti eolici”, 9 - 10 novembre.

In questa sessione formativa è previsto l’utilizzo di un “Simulatore in Realtà Virtuale” per la gestione della sicurezza all’interno di un aerogeneratore, elaborato dall’ANEV nel progetto europeo SimulWind.

Il Corso di Formazione “Asset Management”, 10 novembre.

Sono previsti sconti per gli Associati ANEV, FREE, Elettricità Futura, Animp, Utilitalia, Ordine degli Ingegneri, Aiesil e per le iscrizioni multiple.

Per info e iscrizioni scrivi a formazione@anev.org