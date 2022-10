Cura dell'intestino: 5 consigli utili È sempre fondamentale prendersi costantemente cura del proprio intestino seguendo 5 utili consigli

Uno dei trattamenti maggiormente eseguiti in vista di esami endoscopici, interventi chirurgici o problemi che interessano il tratto enterico, è la pulizia intestinale. Questo rimedio si può svolgere in diversi modi, per questo è molto importante richiedere il preventivo parere del medico. In ogni caso è sempre fondamentale prendersi costantemente cura del proprio intestino seguendo 5 utili consigli.

1. Evitare le situazioni di stress

La routine frenetica non giova di certo alla salute del nostro intestino, per questo bisogna imparare a gestire l'ansia, quindi ad allontanare i pensieri negativi che non permettono di vivere serenamente. Fare sport, ritagliarsi del tempo libero per le proprie passioni, ascoltare musica e passeggiare, sono tutte attività consigliate per stare meglio. A volte anche sorseggiare una tisana a base naturale può favorire il rilassamento e alleviare eventuali infiammazioni.

2. Seguire uno stile di vita sano

Il benessere del nostro intestino è strettamente legato allo stile di vita sano. Questo vuol dire che bisogna dormire bene e a sufficienza, in modo da affrontare al meglio la giornata e favorire la salute dell'organismo. Sarà inoltre importante smettere di fumare, limitare drasticamente il consumo delle bevande alcoliche e zuccherate, nonché mangiare in modo equilibrato e vario. Non bisogna poi dimenticare di masticare lentamente il cibo per stimolare la digestione e non affaticare l'intestino.

3. La corretta idratazione

Curare l'intestino vuol dire bere acqua anche quando non si avverte la necessità, ad esempio mentre si lavora o si studia. Il nostro corpo, infatti, richiede una continua idratazione che servirà anche a promuovere la corretta funzionalità intestinale.

4. Attenzione alle intolleranze alimentari

Disturbi come gonfiore addominale, crampi, diarrea o reflusso gastrico possono essere provocati da alcune intolleranze alimentari, ovvero nel momento in cui vengono consumati determinati cibi. Quando i disagi persistono bisogna effettuare appositi controlli medici, per capire se occorre o meno apportare modifiche al proprio regime alimentare. Esistono infatti tante persone affette da celiachia o che non riescono ad assorbire adeguatamente i micronutrienti, quindi che dovranno seguire diete controllate evitando l'assunzione di alcuni alimenti.

5. La pulizia intestinale

Nonostante le buone abitudini a volte si presenta la necessità di ricorrere alla pulizia intestinale, per questo è meglio prediligere soluzioni naturali grazie alle quali poter efficacemente trattare le più comuni problematiche fra cui disbiosi, gonfiore e colon irritabile. A tal riguardo si può seguire comodamente in casa il protocollo Bromatech pulizia intestinale, le cui fasi consentono di ottenere un'iniziale pulizia per poi arrivare al completo ripristino della flora batterica. Ecco perché è molto importante rispettare tutti gli step e portare a termine il trattamento, da eseguire anche a scopo preventivo una volta l'anno.

Questo protocollo prevede l'assunzione di Enterelle Plus, Bisifelle, Ramnoselle e Serobioma nel rispetto della posologia raccomandata. Si tratta di integratori e probiotici che servono a favorire l'equilibrio intestinale, la normalità fisiologica delle mucose, nonché ad eliminare i batteri patogeni, le tossine alimentari e quindi a ridurre la formazione dei gas, per un intestino in buona salute. Inoltre attuano una profonda pulizia prima del rimpianto della flora probiotica, così fa promuove la scomparsa di disturbi come colite, acne, reflusso gastrico e candide.