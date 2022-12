Come creare un volantino perfetto Creare volantini online in modo semplice e veloce su Vista Create

Un volantino è un prodotto stampato progettato per promuovere un'azienda e motivare i clienti ad acquistare i suoi prodotti o servizi. È un modo poco costoso ma molto efficace per promuovere le attività commerciali nuove ed esistenti. Viene utilizzato per far conoscere sconti e promozioni su servizi e beni. Distribuendo un volantino a un potenziale cliente, gli offrite l'opportunità di approfittare delle buone offerte della vostra azienda. Utilizzando il nostro sito si può creare un volantino tematico oppure un volantino classico! Se Lei ha bisogno di un volantino bello e soprattutto gratis crea volantini online su Vista Create per promuovere la vostra azienda oppure un prodotto per un guadagno superiore.

Per la maggior parte delle aziende, i volantini sono un materiale di marketing indispensabile e spesso svolgono il ruolo più importante quando si tratta di presentare un evento, un prodotto o un servizio. Se volete creare il volantino perfetto, può essere difficile sapere da dove cominciare. Seguendo le istruzioni riportate di seguito, potrete affidarvi all'opzione migliore per qualsiasi pubblicità. Continuate a leggere per scoprire come produrre il volantino perfetto per le vostre esigenze.

Formulare un messaggio chiave del vostro volantino

È fondamentale capire cosa si sta cercando di dire al pubblico. State pubblicizzando un evento, un servizio, il lancio di un prodotto, un'offerta? Prima di iniziare a progettare un volantino, è necessario conoscere bene il proprio prodotto.

Non è importante solo il messaggio, ma anche come viene formulato. Se state pubblicizzando un prodotto, un servizio o un evento simile a quello offerto dal vostro concorrente, il volantino deve convincere il vostro pubblico di riferimento a scegliere voi. La natura del pubblico deve determinare il messaggio e il modo in cui viene comunicato. Ad esempio, se vi rivolgete a un pubblico giovane, usate parole vivaci ed eccitanti che trasmettano energia.

Se ci si rivolge alla generazione più anziana, sarebbe utile un approccio più discreto. Il tono generale dovrebbe essere più rilassato o "ragionevole", ma le parole devono comunque rimanere persuasive.

In questo esempio, il design è molto moderno, ma con un fascino universale. Il messaggio è molto chiaro (ad esempio, salpate con noi il mercoledì sul lago di Clinton) e, sebbene il numero di parole utilizzate sia minimo, non lascia spazio a confusione.

Per avere un'idea di come trasmettere il vostro messaggio, studiate il materiale promozionale della concorrenza rivolto al vostro pubblico di riferimento. Come funzionano? Come formulano il loro messaggio? Che lingua usano?

È anche una buona idea usare termini come "voi" e "vostro", in quanto ciò rende il messaggio più personale e aiuta il pubblico a sentire che gli si sta parlando direttamente.

Semplificare le informazioni

Qualunque sia il messaggio scelto, le informazioni effettive sul volantino devono essere semplici e di facile comprensione. Il pubblico deve essere in grado di capire chi siete, cosa fate e quale messaggio trasmettete entro pochi secondi dalla presa del volantino. Dovete cercare di trasmettere il vostro messaggio nel modo più conciso e diretto possibile. Un modo per farlo è utilizzare marcatori e titoli brevi. Ad esempio, il foglietto Lovejoy di cui sopra utilizza dei marcatori (chi, dove, quando, ecc.).

Utilizzare immagini di alta qualità

A volte le immagini possono dire molto di più di un semplice testo. Le immagini di grandi dimensioni possono attirare l'attenzione da lontano, anche in assenza di contenuti da leggere. Un ottimo esempio dell'uso di immagini grandi e di alta qualità si può vedere nel volantino qui sopra. Questo volantino pubblicizza una festa all'aperto e, come si può vedere, il contenuto del testo è minimo. Questo perché l'immagine fa tutto il lavoro al posto vostro.

Le immagini di grandi dimensioni possono anche servire come punto di riferimento per il vostro volantino. La foto al centro attira l'attenzione.

Non cercate di allungare le immagini a bassa risoluzione per ingrandirle, perché questo le renderà semplicemente sgranate o pixelate. Le immagini mal fatte o sgranate possono essere immediatamente associate a qualcosa di scarsa qualità e difficilmente incoraggeranno i vostri potenziali clienti a fare affari con voi.

Mentre alcuni volantini vengono effettivamente consegnati ai destinatari, altri vengono spesso lasciati negli uffici e nei negozi perché i cittadini li prendano da soli. Immagini attraenti e chiare, visibili da lontano, possono essere molto efficaci nell'incoraggiare le persone ad andare sul volantino per saperne di più.

Conclusioni

Lo scopo del vostro volantino è quasi certamente quello di indurre i vostri potenziali clienti a compiere una determinata azione. Può trattarsi di un'offerta speciale, della partecipazione a un evento o dell'ingresso in un negozio. Incoraggiare i vostri potenziali clienti a fare qualcosa può sembrare un passo ovvio, ma molti dimenticano di farlo e di conseguenza si perdono i vantaggi.