E' morto Benedetto XVI, il primo Papa emerito della storia Le sue prime parole da Papa: "Semplice e umile lavoratore nella vigna del Signore".

È morto Benedetto XVI. "Con dolore informo che il Papa Emerito, Benedetto XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano".

Lo dichiara il direttore della Sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. "Non appena possibile seguiranno ulteriori informazioni", aggiunge.

Dalla mattina di lunedì 2 gennaio 2023, il corpo del Papa Emerito Benedetto XVI sarà nella Basilica di San Pietro in Vaticano per il saluto dei fedeli. Lo riferisce la Sala stampa vaticana.

I funerali del Papa emerito Benedetto XVI saranno celebrati giovedì 5 gennaio, alle 9.30, in Piazza San Pietro e saranno presieduto da papa Francesco.

Joseph Ratzinger fu il primo ad abdicare da sei secoli, è morto nel suo appartamento tra le mura dell'ex monastero Mater Ecclesiae, nella Città del Vaticano, dove si era ritirato dal 2013 per dedicarsi alla preghiera e ai suoi scritti teologici. È stato il 265mo Papa della Chiesa cattolica e il settimo pontefice di nazionalità tedesca. Innovatore della Teologia, è stato considerato uno dei più illustri intellettuali dell’ultimo secolo.

"Io vivo questo tempo con grandissima serenità perchè penso che lui l'abbia vissuto così dopo una lunga e attenta, preparazione nella fede e nell'incontro quotidiano con il Signore. Ha vissuto questo momento con grandissima preghiera". Questo il commento di padre Federico Lombardi, presidente della Fondazione pontificia Joseph Ratzinger sentito da Askanews.

L'ex direttore della Sala stampa vaticana, che ha seguito tutto il pontificato di Papa Benedetto XVI ha poi aggiunto: "Anche negli ultimi tempi, dopo le accuse venute dalla Germania, aveva dichiarato di sapere molto bene di essere nell'imminenza del suo incontro definitivo con il Signore che gli diceva di non temere. Per me è stato un grande uomo di fede e per la Chiesa intera, perchè ha sostenuto i fedeli nella fede".

"Benedetto XVI è stato un gigante della fede e della ragione. Ha messo la sua vita al servizio della Chiesa universale e ha parlato, e continuerà a parlare, al cuore e alla mente degli uomini con la profondità spirituale, culturale e intellettuale del suo Magistero" così la Presidente del Consiglio die Ministri Giorgia Meloni.