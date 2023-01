Papa Francesco: "Dobbiamo cercare Dio uscendo dalle comodità" Il messaggio del Pontefice durante l'Angelus

PapaFrancesco durante l'Angelus torna a parlare della solennita' dell'Epifania dei doni ricevuti dai Magi, "doni preziosi che riguardano anche noi", sottolinea il Pontefice. Il primo e' il dono della chiamata. "Dio ci chiama attraverso le nostre aspirazioni ei nostri desideri piu' grandi - spiega Francesco -. I Magi si sono lasciati stupire e scomodare dalla novita' della stella e si sono messi in cammino verso quello che non conoscevano. "Questo e' importante anche per noi - aggiunge Bergoglio - siamo stati chiamati a non accontentarci, a cercare il Signore uscendo dalle nostre comodita', camminando verso di Lui con gli altri, immergendoci nella realta'. Perche' Dio chiama ogni giorno, qui e oggi, nel nostro mondo". I Magi ci parlano poi di un secondo dono: il discernimento.Papa - Saper rinunciare a cio' che seduce, ma porta su una brutta strada, per capire e scegliere le vie di Dio! E' un grande dono il discernimento, e non bisogna mai stancarsi di domandarlo nella preghiera. Chiediamo questa grazia!", esorta il Pontefice.