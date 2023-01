MSW Group: la stabilità economica è una priorità Cosa sognano le nuove generazioni quando si parla di lavoro oggi?

Cosa sognano le nuove generazioni quando si parla di lavoro oggi? Sicuramente in cima alla lista dei desideri c’è quello di trovare un buon ambiente lavorativo e stabilità economica. Secondo l’ultimo report di “Corner Job” (uno dei principali portali per la ricerca di lavoro), il 72% degli intervistati punta a restare nella stessa azienda, andando verso una ricerca di maggiore stabilità.

Il progetto principale da realizzare è quello di una vita indipendente, senza essere più ancorati alla famiglia, prediligendo contratti full-time e, possibilmente, indeterminati. Mai come oggi la stabilità economica è una priorità ma allo stesso tempo è fondamentale anche riuscire a trovare il giusto equilibro tra lavoro e vita privata. La capacità di conciliare con successo lavoro, impegni familiari e vita personale è importante per il benessere di tutti i membri del nucleo familiare.

Ma è veramente possibile avere successo sia in famiglia che a lavoro senza sacrificare una delle due cose? Specialmente per le donne che con il loro lavoro, oggi danno al reddito familiare un contributo che è tutt’altro che marginale, è possibile desiderare una carriera professionale senza rinunciare alle gioie della maternità?

È possibile trovare, in Italia, un’azienda e un contesto lavorativo che accolga tutte queste esigenze? Per rispondere a queste domande, abbiamo intervistato Veronica Leone, 42 anni, dipendente dell’azienda MSW Group e mamma di due splendide bambine.

MSW Group è una società leader nel mondo dei Call Center che vanta oltre 20 anni di storia aziendale. In particolare, si occupa di vendita outbound e teleselling, lavorando con colossi del settore delle telecomunicazioni come Fastweb, Wind ed Inwit e ha ha all’attivo ben 3 Call Center nelle sedi di Caianello, Caserta e San Prisco.

“Veronica, puoi raccontarci come hai conosciuto Msw Group e di cosa ti occupi all’interno dell’azienda?”

“Lavoro in Microsite, azienda del gruppo MSW, dal 2006. Ho intrapreso questa meravigliosa avventura qualche mese dopo la laurea, come Telesales, perché il contratto part-time e gli orari di lavoro mi consentivano di continuare il mio percorso di studi. A distanza di qualche mese, l’azienda mi ha proposto di passare nello staff aziendale del BackOffice con contratto full-time. Avevo tanti dubbi perché in quel periodo il mio obiettivo lavorativo era diverso ed avevo paura di non aver il tempo necessario per lo studio, ma in fondo quel lavoro cominciava ad interessarmi sul serio, quindi accettai. In brevissimo tempo fui promossa Responsabile BackOffice dell’azienda Microsite e da qui le mie prospettive e i miei interessi cambiarono radicalmente. Iniziai così la fase di crescita in MSW Academy, ossia un percorso che l’azienda mette a disposizione dei manager aziendali, con un master in miglioramento personale e professionale. Ricordo perfettamente quando in uno dei corsi, precisamente quello della Leadership, mi chiesero di scrivere su un foglio le mie mete aziendali. Il primo della lista fu Responsabile BO di tutto il gruppo MSW.

Era il lontano 2019 e nell’organigramma aziendale ciò che io avevo scritto non esisteva, ma da Febbraio 2022 l’azienda ha trasformato questa mia meta in realtà. Oggi il mio ruolo è Management e Sales Assistant, gestisco il Team Bo del gruppo e mi occupo di analisi dei dati, miglioramento del processo aziendale e di creazione e gestione del software CRM che contiene il nostro pacchetto clienti”

“Come descriveresti il tuo ambiente lavorativo?”

“Dinamico, multifunzionale, flessibile, elegante e attento al benessere delle persone”

“Hai sentito pieno appoggio da parte dell’azienda quando hai annunciato la tua gravidanza?”

“Assolutamente si. Permessi retribuiti per esami prenatali, accertamenti chimici e visite mediche. Massima flessibilità per congedo e allattamento.”

“Senti che i tuoi diritti di genitore vengono rispettati in Msw?”

“L’azienda è super attenta ai suoi dipendenti ed abbiamo massima flessibilità di orario per gestire al meglio i nostri bambini. In 16 anni non ho mai ricevuto un no ad una mia richiesta.”

“Riesci a conciliare impegni lavorativi e famiglia? Come organizza la tua giornata?”

Non è facile, ma basta incastrare in modo perfetto i pezzi del puzzle. Dalle 6.00 alle 8.00 sono mamma, preparo le mie bambine per la scuola, dalle 9.00 alle 17.00 sono in azienda per lavoro e dalle 17.00 in poi mi dedico totalmente alla famiglia, come moglie e mamma. Quando ci sono eventi particolari per la scuola o altro, l’azienda è sempre disponibile alle mie richieste di permesso, pertanto, sono sempre presente nella vita delle mie bambine.”

“Che cosa ti soddisfa maggiormente nel tuo lavoro?”

“Sono felice quando raggiungo i risultati che voglio e vedo i grafici aziendali UP. “

“In che misura contribuisci, economicamente, al benessere familiare?”

“Il mio stipendio dà un bel contributo, aiuta la famiglia ad avere un giusto stile di vita.”

“Quanto è importante, secondo te, trovare un lavoro che ti dia sicurezza e stabilità, soprattutto in un momento storico come questo, tra post pandemia, crisi economica e conflitti mondiali? Senti di aver trovato in questa azienda fiducia e solidità?”

“La ragione per cui lavoro da 16 anni in questa azienda oltre alla condivisione dei valori è proprio per la sicurezza e la stabilità. Nel periodo critico della pandemia 2020, la nostra azienda nonostante le difficoltà avute e l’incertezza del futuro, ha pagato regolarmente lo stipendio a tutti i suoi dipendenti e nel giro di poche settimane ha creato un processo Smartworking per permettere alle Telesales di raggiungere i risultati preposti per incrementare il loro budget mensile”

“Quali sono le tue prospettive e ambizioni di cresciuta nel futuro, come dipendente di MSW Group?”

“Oggi MSW è un’azienda in crescita, attualmente, già ricopro il ruolo a cui ho sempre aspirato, ma il futuro riserva sempre cose belle“

“Cosa suggeriresti ad una giovane donna che vorrebbe intraprendere una carriera simile alla tua?”

“Di entrare nel nostro meraviglioso mondo perché troverà il suo spazio per brillare. Impegno, determinazione e lealtà sono gli ingredienti giusti”